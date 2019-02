Sci: Battilani secondo nella discesa di Coppa Europa maschile a Sarentino

Doppio appuntamento con la Coppa Europa maschile a Sarentino, dove in mattinata si è disputata una discesa valida come gara singola sia per completare la combinata cominciata martedì con lo slalom. Nel primo caso il successo è andato all’americano Thomas Biesemeyer, nel secondo si è imposto il tedesco Christof Brandner. Giovedì la Coppa Europa nelle discipline veloci continua con un'altra discesa con partenza alle ore 11.



L’americano Thomas Biesemeyer è stato imbattibile sulla pista altoatesina lunga 2301 metri con un dislivello di 540 metri. Alla sua 30sima presenza in Coppa Europa, il 30enne in 1.12,75 minuti ha stabilito il primato e ha festeggiato la sua prima vittoria. Biesemeyer si è lasciato alle spalle l’aostano Henri Battilani, secondo con un distacco di 0"18. Per il 24enne di Gressan si è trattato del primo podio in Coppa Europa alla 87sima presenza. Piccolo dettaglio: Battilani aveva debuttato in Coppa Europa proprio a San Martino otto anni fa. A completare il podio è stato l’austriaco Christoph Krenn, che ha accusato un ritardo di 0"21. Per il 24enne di Gösling in Bassa Austria si è invece trattato del quinto podio in Coppa Europa, il secondo in discesa, mentre Davide Cazzaniga è finito nono. Da segnalare la presenza di Peter Fill e Werner Heel, impegnati come apripista di lusso.



La discesa era valevole anche come seconda manche della combinata alpina, che era iniziata martedì con lo slalom. Qui la vittoria è andata a Christof Brandner con un tempo di 1.50,82 minuti. Il 24enne tedesco aveva ottenuto già il miglior tempo nello slalom. Per Brandner, che nel 2013 ha militato in Coppa Europa proprio in Val Sarentino, si è trattato della prima vittoria nel circuito continentale.



Secondo è arrivato il francese Sam Alphand, che ha accusato un ritardo di 0"23 sul teutonico. Alphand ha festeggiato il suo primo podio in Coppa Europa grazie a un’ottima performance nello slalom, chiusa al secondo posto. A completare il podio è stato lo svizzero Stefan Rogentin, che ha perso 0"23 sul vincitore. Per Rogentin il 12simo podio in Coppa Europa e già il terzo piazzamento tra i primi tre nel comprensorio sciistico della Val Sarentino. Miglior azzurro è risultato il bolzanino Alexander Prast, decimo. Giovedì la Coppa Europa a Sarentino continua con un’altra discesa. La partenza è prevista per le ore 11. Venerdì la settimana speed in Alto Adige si conclude con il super-G.





Ordine d'arrivo DH maschile Coppa Europa Sarentino (Ita):

1. Thomas Bieselmeyer (Usa) 1'12"75

2. Henri Battilani (Ita) +0"18

3. Christoph Krenn (Aut) +0"21

4. Urs Kryenbuehl (Svi) +0"32

5. Stian Saugestad (Nor) +0"34

6. Christopher Neumayer (Aut) +0"40

7. Urs Mani (Svi) +0"43

8. Lars Roesti (Svi) +0"44

9. Nils Alphand (Fra) +0"50

9. Davide Cazzaniga (Ita) +0"50



23. Federico Simoni (Ita) +1"02

24. Florian Schieder (Ita) +1"03

26. Alexander Prast (Ita) +1"17

30. Dominik Zuech (Ita) +1"38

35. Matteo De Vettori (Ita) +1"51

38. Federico Tomasoni (Ita) +1"57

41. Matteo Vaghi (Ita) +1"82

43. Nicolò Molteni (Ita) +2"08

45. Pietro Zazzi (Ita) +2"10

53. Mattia Cason (Ita) +2"34

54. Matteo Pradal (Ita) +2"45

Ordine d'arrivo AC (DH+SL) maschile Sarentino (Ita):

1. Christof Brandner (Ger) 1'50"82

2. Sam Alphand (Fra) +0"23

3. Stefan Rogentin (Svi) +0"24

4. Christopher Neumayer (Aut) +0"55

5. Lars Roesti (Svi) +1"01

5. Nils Mani (Svi) +1"01

5. Sam Morse (Svi) +1"01

8. Marcus Monsen (Nor) +1"05

9. Arnaud Boisset (Svi) +1"17

10. Alexander Prast (Ita) +1"32



12. Davide Cazzaniga (Ita) +1"50

13. Matteo Vaghi (Ita) +1"62

16. Florian Schieder (Ita) +1"96

26. Pietro Zazzi (Ita) +3"30

27. Matteo De Vettori (Ita) +3"41