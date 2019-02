Scialpinismo: CpI, i gemelli Guichardaz dominano l’Individuale di Santa Caterina

Tappa della Coppa Italia Giovani di Scialpinismo a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), dov’era in programma l’Individuale inserito nella ‘Li Skariza da Foc’, con categoria Juniores dominata da Sebastien e Fabien Guichardaz.

Più di 11 km di tracciato e 2100 metri di dislivello complessivo per gli Juniores, con doppietta dei gemelli Guichardaz: Sebastien (1h 18’10”) e Fabien (Sc C. Gex; 1h 19’56”), con terza posizione al valtellinese Daniele Corazza (1h 20’57”). Al 10° posto Alberto Gontier (Sc C. Gex; 1h 30’31”); 22° Emil Busso (Sc C. Gex; 1h 39’40”); 28° Davide Coslovich (Sc Mont Nery; 1h 51’54”); 29° Alessandro Mantega (Sc C. Gex; 1h 52’06”).

Nei Cadetti, vittoria del bergamasco Luca Tomasoni (56’37”8). Al 25° posto François Battendier (Sc C. Gex; 1h 11’57”); 29° Dennis Berthod (Sc Drink; 1h 13’06”); 42° Leonardo Imbimbo (Sc C. Gex; 1h 20’03”); 43° Laurent Battendier (Sc C. Gex; 1h 20’25”).