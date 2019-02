Sci nordico: Nadine Laurent campionessa italiana u 16

Seconda giornata di gare a Schilpario per il Campionato italiano Under 16. Nella prova individuale in tecnica classica al femminile la vittoria è andata alla valdostana di Gressoney Nadine Laurent, già medaglia di bronzo nella giornata di ieri, ha percorso i 5 km nel tempo di 15:36.7, 2a la leader della Coppa Italia Rode Iris De Martin Pinter (Veneto) di Padola, distanziata di 9.1 e 3a l'atleta di casa Lucia Isonni (Alpi Centrali) a 16.9. Tutte e tre le atlete sono salite sul podio nella giornata di eiri.



Al maschile è stato un monologo degli atleti del comitato Alpi Occidentali con il successo del cuneese Davide Ghio (Alpi Occidentali) che sui 7,5 km ha fermato il cronometro sul tempo di 21:10.0, 2° Samuele Giraudo dello sci club Valle Stura a 4.0 e 3° Martino Carollo dello sci club Alpi Marittime a 11.2.



Ottimo il percorso di gara preparato ad hoc dallo sci club Schilpario ormai abituato ad organizzare manifestazioni nazionali di alto livello.



Nel pomeriggio, durante la premiaizone ufficiale, verranno consegnate dieci borse di studio alla memoria dell'ex Presidente Fisi Giovanni Morzenti originario della Val di Scalve.



Domenica 10 febbraio i Campionati Italiani Under 16 si chiudono con la prova a squadre che quest'anno si svolgerà in tecnica libera per tutti e tre i frazionisti.