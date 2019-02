Sci nordico: CdM Cogne, dalla Regione 200 mila euro per l'evento Top del sport invernale in Valle

E' di 200 mila euro il contributo della Giunta regionale per l’organizzazione della due giorni di Coppa del mondo di sci nordico in programma a Cogne sabato 16 e domenica 17 febbraio. "Lavoriamo da cinque mesi a 'ventre piatto' per realizzare al meglio questa grande manifestazione sportiva e questi fondi sono per noi fondamentale ossigeno per raggiungere l'obiettivo" commenta Ivo Charrère, presidente di Cogne Events a cui è destinato il contributo. Vice presidenti di Cogne Events sono Filippo Gerard e Jean-Pierre Fusinaz; il competition manager è Marco Albarello; segretario generale è Claudia Abram e consigliere è Raffaella Carlin.

Le gare si disputeranno interamente su neve artificiale, "anche se la nevicata dei giorni scorsi ha ridato a Cogne un'ambientazione e un clima un po' più 'invernali' e suggestivi", commenta il sindaco, Franco Allera.

Per sabato è organizzata la gara sprint e domenica sarà la volta della 10 e e della 15 km in tecnica classica.

Gli uffici dell’Office del turismo di Aosta, Courmayeur e Saint Vincent, oltre a quello di Cogne, da martedì 12 febbraio venderanno i biglietti per assistere alle gare.