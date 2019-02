MONDIALI SCI: c'è la combinata: in pista Bassino, Brignone e Delago

Sono tre le azzurre che venerdì 8 febbraio parteciperanno alla combinata ai Mondiali di Are. Le atlete scelte per la terza gara della manifestazione, dopo il superG femminile e quello maschile, sono Marta Bassino, Federica Brignone e Nicol Delago: nella start list in realtà ci sarà anche Nadia Fanchini, ma la bresciana farà soltanto la discesa come ulteriore allenamento in vista di domenica e poi non prenderà parte allo slalom.



Il format, che la FIS sta pensando di sostituire con il parallelo ai Mondiali e alle Olimpiadi, potrebbe essere al passo d'addio. In questa stagione erano previste soltanto due gare in Coppa del mondo, ma una è già saltata in Val d'Isere e non è stata riprogrammata. Pertanto ad Are le atlete disputeranno la prima combinata della stagione. L'ultimo precedente risale al marzo dell'anno scorso a Crans Montana e in quella circostanza a vincere fu la nostra Federica Brignone, che tra l'altro nel 2017, sulla stessa pista, arrivò una volta prima e un'altra seconda dietro Mikaela Shiffrin. Nella specialità anche Marta Bassino vanta un podio in carriera, con il secondo posto ottenuto nella passata stagione a Lenzerheide.



La gara comincerà alle ore 11 con la discesa, poi le atlete avranno qualche ora di riposo prima di tornare in pista alle 16.15 per lo slalom che comporrà la classifica definitiva. Entrambe le prove saranno trasmesse in diretta su Rai 2, Raisport ed Eurosport. Sulla pista di Are Federica Brignone, che martedì ha partecipato al superG chiudendo decima con la sfortuna di scendere in pista quando si era ridotta la visibilità, vanta due podi in Coppa del mondo, entrambi in gigante. Marta Bassino, invece, ha preso parte solo al team event alle finali di Coppa del mondo dell'anno scorso e nel 2015 arrivò sesta e nona nei due giganti. Nicol Delago è venuta ad Are per i Mondiali junior del 2017, chiudendo sesta in discesa: anche allora gareggiò in combinata finendo fuori in discesa.



I precedenti delle azzurre ad Are



Federica Brignone

05-02-2019 SG Mondiali - 10ª

17-03-2018 SL Coppa del mondo - 22ª

15-03-2018 SG Coppa del mondo - 5ª

13-12-2015 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2015 GS Coppa del mondo - 3ª

14-03-2015 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

13-03-2015 GS Coppa del mondo - 5ª

13-12-2014 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2014 GS Coppa del mondo - 4ª

08-03-2014 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

07-03-2014 GS Coppa del mondo - 8ª

06-03-2014 GS Coppa del mondo - 9ª

09-03-2012 GS Coppa del mondo - 2ª

27-02-2011 SG Coppa del mondo - 40ª

26-02-2011 DH Coppa del mondo - 34ª

25-02-2011 AC Coppa del mondo - 22ª

13-12-2009 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2009 GS Coppa del mondo - 4ª



Marta Bassino

12-12-2015 GS Coppa del mondo - 9ª

13-03-2015 GS Coppa del mondo - 6ª

12-12-2014 GS Coppa del mondo - ritirata prima manche



Nicol Delago

10-03-2017 AC Mondiali junior - ritirata prima manche

09-03-2017 SG Mondiali junior - 10ª

08-03-2017 DH Mondiali junior - 6ª