MONDIALI SCI: brignone ancora lenta nella seconda prova di discesa

Sofia Goggia ha preso confidenza con la pista di Are. Se nella prima prova di discesa disputata venerdì era andata giù tranquilla senza spingere, come lei stessa ha spiegato ammettendo che la testa era già proiettata al superG, la bergamasca ha accelerato un po' di più nel secondo training, dove ha ottenuto il quinto tempo a 74 centesimi da Jasmine Flury. La svizzera conferma il feeling con la Strecke di tutta la sua squadra che dopo il bronzo conquistato martedì da Corinne Suter, piazza ben quattro atlete tra le prime sette in questa prova, con Lara Gut seconda, Joana Haehlen quarta e la stessa Suter settima.



Bene anche Nadia Fanchini, arrivata in buona condizione ad Are: quinta nel superG a 14 centesimi da Mikaela Shiffrin e a 9 dal podio, la bresciana è sesta in questa prova dopo essere stata la migliore delle azzurre nel training di lunedì. Stavolta chiude a 94 centesimi da Jasmine Flury e si candida tra le possibili protagoniste di domenica, giorno della gara. Veloce anche Marta Bassino, 14esima, non spingono Francesca Marsaglia (23ª), Federica Brignone (30ª) e Nicol Delago (35ª). Aspettando la lotta per le medaglie di domenica, le atlete avranno altre due possibilità di provare la pista, giovedì e sabato, e alcune di loro saranno anche in gara venerdì per la combinata.



Ordine d'arrivo 2ª prova DH femminile Mondiali (Are)

1 FLURY Jasmine SUI 1:14.13

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:14.57 +0.44

3 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:14.79 +0.66

4 HAEHLEN Joana SUI 1:14.85 +0.72

5 GOGGIA Sofia ITA 1:14.87 +0.74

6 FANCHINI Nadia ITA 1:15.07 +0.94

7 SUTER Corinne SUI 1:15.10 +0.97

8 STUHEC Ilka SLO 1:15.19 +1.06

9 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:15.23 +1.10

9 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:15.23 +1.10



14 BASSINO Marta ITA 1:15.43 +1.30

23 MARSAGLIA Francesca ITA 1:16.00 +1.87

30 BRIGNONE Federica ITA 1:16.67 +2.54

35 DELAGO Nicol ITA 1:17.28 +3.15