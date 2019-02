MONDIALI SCI: Brignone in pista; troppo vento, partenza abbassata

È già tempo di medaglie ad Are. Oggi alle ore 12.30 (diretta tv su Rai 2, Raisport ed Eurosport 1), il primo titolo mondiale che verrà assegnato sarà quello del superG femminile. Il clima condiziona immediatamente la gara: la partenza è stata abbassata per il forte vento e la prova durerà una decina di secondi in meno. Curiosità: l'anno scorso alle finali di Coppa del mondo si partì esattamente dallo stesso punto e vinse Sofia Goggia.



In pista quattro azzurre: Sofia Goggia partirà con il numero 3, Francesca Marsaglia con l'8, Nadia Fanchini con il 12, Federica Brignone con il 17. Ad aprire le danze sarà la svizzera Jasmine Flury, seguita dalla francese Tessa Worley. La leader della classifica di specialità di Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin, sarà al cancelletto per quindicesima e subito dopo di lei toccherà a Lindsey Vonn, al penultimo atto della propria carriera prima di chiudere con la discesa di domenica. Avrà il numero 7, invece, la campionessa del mondo in carica Nicole Schmidhofer, mentre bisognerà aspettare il 29 per vedere all'opera l'olimpionica Ester Ledecka, che a PyeongChang trionfò a sorpresa l'anno scorso.



Sofia Goggia è l'unica italiana ad essere salita sul podio in superG in questa stagione: ci è riuscita a Garmisch nel weekend del suo rientro dopo oltre tre mesi di stop, chiudendo seconda (come aveva fatto nella discesa del giorno prima) alle spalle di Nicole Schmidhofer. In quella circostanza anche Federica Brignone e Nadia Fanchini hanno ottenuto il miglior risultato stagionale nella specialità, finendo rispettivamente al quarto e all'undicesimo posto, mentre Francesca Marsaglia ha come best performance il sesto posto in Val Gardena.



Goggia è anche l'unica ad aver trionfato sulla pista di Are, proprio in superG: l'impresa arrivò nelle finali di Coppa del mondo dell'anno scorso, dopo aver vinto la coppa di discesa. Federica Brignone è salita due volte sul podio, entrambe in gigante, mentre Nadia Fanchini è arrivata due volte seconda, una in gigante e l'altra in superG, nel 2009. La bresciana è la sola ad aver partecipato all'edizione più recente dei Mondiali ad Are, quella del 2007, quando finì fuori in superG e chiuse 13esima la discesa, ed è anche quella che vanta il maggior numero di medaglie iridate, due (argento nel 2013 e bronzo nel 2009, in entrambi i casi in discesa), mentre Goggia e Brignone ne hanno una a testa, con la bergamasca bronzo in gigante due anni fa a St. Moritz e la valdostana argento, sempre in gigante, nel 2011.



Tutti i podi in superG del 2018/19 con i piazzamenti delle azzurre

26/01/19 Garmisch (Ger) - 1. Schmidhofer (Ger) 2. GOGGIA 3. Gut (Sui) 4. BRIGNONE 10. MARSAGLIA 11. FANCHINI

20/01/19 Cortina (Ita) - 1. Shiffrin (Usa) 2. Weirather (Lie) 3. Tippler (Aut) 11. BRIGNONE 17. MARSAGLIA 27. FANCHINI assente GOGGIA

19/12/18 Val Gardena (Ita) - 1. Stuhec (Slo) 2. Weirather (Lie) e Schimhofer (Aut) 6. MARSAGLIA 19. FANCHINI 22. BRIGNONE assente GOGGIA

08/12/18 St. Moritz (Sui) - 1. Shiffrin (Sui) 2. Gut (Sui) 3. Weirather (Lie) 18. MARSAGLIA ritirate BRIGNONE e FANCHINI assente GOGGIA

02/12/18 Lake Louise (Usa) - 1. Shiffrin (Usa) 2. Mowinckel (Nor) 3. Rebensburg (Ger) 12. BRIGNONE 16. FANCHINI 25. MARSAGLIA assente GOGGIA



I precedenti delle azzurre ad Are



Francesca Marsaglia

12-12-2015 GS Coppa del mondo - 27ª

13-03-2015 GS Coppa del mondo -15ª

12-12-2014 GS Coppa del mondo - ritirata prima manche

07-03-2014 GS Coppa del mondo - 19ª

06-03-2014 GS Coppa del mondo - 25ª

27-02-2011 SG Coppa del mondo - 38ª

26-02-2011 DH Coppa del mondo - 32ª

12-12-2009 GS Coppa del mondo - ritirata prima manche



Federica Brignone

17-03-2018 SL Coppa del mondo - 22ª

15-03-2018 SG Coppa del mondo - 5ª

13-12-2015 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2015 GS Coppa del mondo - 3ª

14-03-2015 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

13-03-2015 GS Coppa del mondo - 5ª

13-12-2014 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2014 GS Coppa del mondo - 4ª

08-03-2014 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

07-03-2014 GS Coppa del mondo - 8ª

06-03-2014 GS Coppa del mondo - 9ª

09-03-2012 GS Coppa del mondo - 2ª

27-02-2011 SG Coppa del mondo - 40ª

26-02-2011 DH Coppa del mondo - 34ª

25-02-2011 AC Coppa del mondo - 22ª

13-12-2009 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2009 GS Coppa del mondo - 4ª



Sofia Goggia

15-03-2018 SG Coppa del mondo - 1ª

14-03-2018 DH Coppa del mondo - 2ª

12-12-2015 GS Coppa del mondo - 21ª



Nadia Fanchini

15-03-2018 SG Coppa del mondo - 7ª

14-03-2018 DH Coppa del mondo - 10ª

12-12-2015 GS Coppa del mondo - ritirata prima manche

13-03-2015 GS Coppa del mondo - 2ª

12-12-2014 GS Coppa del mondo - 5ª

07-03-2014 GS Coppa del mondo - 7ª

06-03-2014 GS Coppa del mondo - 27ª

19-12-2012 GS Coppa del mondo - ritirata prima manche

09-03-2012 GS Coppa del mondo - 11ª

12-12-2009 GS Coppa del mondo - ritirata prima manche

14-03-2009 GS Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-03-2009 SG Coppa del mondo - 2ª

11-03-2009 DH Coppa del mondo - 4ª

11-02-2007 DH Mondiali - 13ª

09-02-2007 AC Mondiali - squalificata

06-02-2007 SG Mondiali - ritirata

18-03-2006 GS Coppa del mondo - 11ª

15-03-2006 DH Coppa del mondo - 5ª

20-02-2005 GS Coppa del mondo - non qualificata alla seconda manche

19-02-2005 SG Coppa del mondo - 6ª

22-02-2004 GS Coppa del mondo - non qualificata alla seconda manche

21-02-2004 SG Coppa del mondo - 26



Ordine di partenza SG femminile Mondiali Are (Swe)

1 FLURY Jasmine SUI

2 WORLEY Tessa FRA

3 GOGGIA Sofia ITA

4 SUTER Corinne SUI

5 GUT-BEHRAMI Lara SUI

6 HOLDENER Wendy SUI

7 SCHMIDHOFER Nicole AUT

8 MARSAGLIA Francesca ITA

9 WEIRATHER Tina LIE

10 TIPPLER Tamara AUT

11 STUHEC Ilka SLO

12 FANCHINI Nadia ITA

13 MOWINCKEL Ragnhild NOR

14 VENIER Stephanie AUT

15 SHIFFRIN Mikaela USA

16 VONN Lindsey USA

17 BRIGNONE Federica ITA

18 SIEBENHOFER Ramona AUT

19 REBENSBURG Viktoria GER

20 MIRADOLI Romane FRA

21 ROSS Laurenne USA

22 WENIG Michaela GER

23 WEIDLE Kira GER

24 LIE Kajsa Vickhoff NOR

25 GAGNON Marie-Michele CAN

26 GAUTHIER Tiffany FRA

27 GRENIER Valerie CAN

28 HOERNBLAD Lisa SWE

29 LEDECKA Ester CZE

30 AGER Christina AUT

31 REMME Roni CAN

32 PFISTER Meike GER

33 PLESHKOVA Iulija RUS

34 GASIENICA-DANIEL Maryna POL

35 PROKOPYEVA Aleksandra RUS

36 PAULATHOVA Katerina CZE

37 MERRYWEATHER Alice USA

38 IGNJATOVIC Nevena SRB

39 IVARSSON Lin SWE

40 RAPAPORT Helena SWE

41 DANNEWITZ Ida SWE

42 SMALL Greta AUS

43 CAILL Ania Monica ROU

44 COLETTI Alexandra MON

45 SCHLEPER Sarah MEX