Sci nordico: A Rastelli e Canclini la 20 km. mass star di Cogne

Dopo i Campionati Italiani Assoluti sprint vinti da Federico Pellegrino (Gs Fiamme Oro) e da Caterina Ganz (Gs Fiamme Gialle) ed individuali in tecnica classica che si sono svolti il giorno successivo con l’oro che è andato all’alpino di Gressoney Francesco De Fabiani e con Caterina Ganz che si è permessa il bis, la pista di Cogne (Ao) ha ospitato una mass start di 20 km in tecnica classica. Gli organizzatori avevano deciso di annullare la Marcia GranParadiso a causa dello scarso innevamento, la prova è stata sostituita da una competizione valida per la Coppa Italia Sportful.



La prova maschile è stata vinta da Maicol Rastelli (Cs Esercito) con il tempo di 58:04, secondo posto per Paolo Ventura (Cs Esercito) staccato di 3”, terzo Paolo Fanton (Cs Carabinieri) a 8”, quarto il piemontese Daniele Serra (Cs Esercito) staccato di 46”, che diventa il nuovo leader della Coppa Italia Sportful e quinto Enrico Nizzi (Cs Esercito), giunto a 2'20" dalla testa. La prova femminile è stata vinta da Alice Canclini (Cs Esercito) nel tempo di 1:13:15, seconda è giunta la bergamasca Martina Bellini (Cs Esercito) a 6”.



I nuovi leader di Coppa Italia Sportful sono:

Daniele Serra (Assoluta maschile ed Under 23)

Alice Canclini (Assoluta femminile)

Martina Bellini (Under 23)

Nicola Castelli (Civili)

Stefania Corradini (Civili)



Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia Sportful è previsto ad Asiago il 23 febbraio dove si disputerà una sprint in tecnica libera e il 24 febbraio è prevista una prova individuale in tecnica classica. Le classifiche sono scaricabili sul sito www.coppaitalia.org