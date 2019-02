Scialpinismo: Ancora uno strepitoso Sebastien Guichardaz in CdM

Uno straordinario Sebastien Guichardaz conquista ancora un secondo posto nella terza prova di Coppa del Mondo di scialpinismo che ha registrato il terzo trionfo italiano con tre atleti diversi. Il dominio tricolore continua anche a Le Devoluy dopo un finale da brividi: Matteo Eydallin vince in volata con Michele Boscacci precedendolo di appena 21 millesimi, con il francese William Bon Mardion terzo e staccato di un secondo. Per la prima volta fuori dal podio nella stagione il leader della classifica generale, l'altro azzurro Robert Antonioli, che ha chiuso al quarto posto dopo essere passato in testa sia al primo che al secondo giro ed essere rimasto a lungo con gli altri tre protagonisti prima di mollare un po' nel finale. Successo italiano anche nella categoria espoir con Davide Magnini, settimo in assoluto.



Nella gara femminile dominata dalla francese Axelle Gachet Mollaret, sale ancora sul podio Alba De Silvestro: l'azzurra passa terza al primo giro con 2'10" di ritardo dalla transalpina e a soli 10" dalla leader della classifica generale Claudia Galicia Cotrina, nel secondo giro viene scavalcata anche dall'altra francese Lorna Bonnel, ma in quello conclusivo effettua il controsorpasso che la vale il terzo posto finale. Giulia Murada, sesta assoluta, è ancora la numero uno della categoria espoir, con Mara Martini e Ilaria Veronese a completare un podio tutto italiano.



Nelle gare juniores, trionfo azzurro tra gli uomini con Giovanni Rossi che ha preceduto il compagno di squadra Sebastien Guichardaz, mentre tra le donne Samantha Bertolina ha chiuso al terzo posto a due secondi dalla svizzera Farquet e a oltre 5 minuti dalla russa Ekaterina Osichkina, oggi assolutamente dominante. Domenica si torna in pista a Le Devoluy per le gare sprint.



Ordine d'arrivo individuale senior maschile Cdm Le Devoluy (Fra)

1. EYDALLIN Matteo ITA 1:26'56"144

2. BOSCACCI Michele ITA +0"021

3. BON MARDION William FRA +1"278



Ordine d'arrivo individuale espoir maschile Cdm Le Devoluy (Fra)

1. MAGNINI Davide ITA 1:28'33"510

2. ANSELMET Thibault FRA +1'36"442

3. DRION DU CHAPOIS Maximilien BEl +4'05"979



Ordine d'arrivo individuale senior femminile Cdm Le Devoluy (Fra)

1. GACHET MOLLARET Axelle FRA 1:16'17"

2. GALICIA COTRINA Claudia ESP +1'45"

3. DE SILVESTRO Alba ITA +2'08"



Ordine d'arrivo individuale espoir femminile Cdm Le Devoluy (Fra)

1. MURADA Giulia ITA 1:20'04"

2. MARTINI Mara ITA +3'25"

3. VERONESE Ilaria ITA +3'43"





Ordine d'arrivo individuale junior maschile Cdm Le Devoluy (Fra)

1. ROSSI Giovanni ITA 1:08'30"2

2. GUICHARDAZ Sebastien ITA +41"7

3. PERRETEN Patrick SUI +1'00"8



Ordine d'arrivo individuale junior femminile Cdm Le Devoluy (Fra)

1. OSICHKINA Ekaterina RUS 51'59"7

2. FARQUET Emilie SUI +5'16"7

3. BERTOLINA Samantha ITA +5'18"8