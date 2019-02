Sci nordico: Pellegrino campione italiano della sprint in tecnica libera: battuto De Fabiani. Tra le donne trionfa a sorpresa Caterina Ganz

A Cogne fanno festa Federico Pellegrino e Caterina Ganz, che conquistano l'oro della sprint ai campionati italiani. Sulla pista valdostana che il 16 e il 17 febbraio ospiterà una tappa di Coppa del mondo, si sono tenute le prime gare degli Assoluti: parziale sorpresa in quella femminile, dove a trionfare è stata l'atleta più in forma del momento, Caterina Ganz, che si era messa in evidenza al Tour de ski soprattutto nelle distance e qui è riuscita ad avere la meglio su rivali più adatte alla specialità sferrando l'attacco decisivo sulla salita finale e conquistando il primo titolo nazionale nella specialità. L'atleta delle Fiamme Gialle ha battuto Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini, fuori dal podio la rientrante Elisa Brocard e Greta Laurent.

Nessuna sorpresa nella gara maschile, condizionata da un problema al cronometraggio che ha costretto la giuria a far ripetere le qualificazioni: Federico Pellegrino, argento olimpico della sprint, ha rispettato il pronostico sulla pista di casa che oltretutto era anche in tecnica libera, la sua preferita. Il campione delle Fiamme Oro ha conquistato il sesto titolo italiano della specialità mettendosi alle spalle Federico De Fabiani, che comunque conferma i progressi nel format, e Mirco Bertolina, che aveva condotto a lungo la finale dopo aver stabilito il miglior tempo in qualifica. I titoli Under 23 sono andati a Simone Daprà (quinto in assoluto dietro Dietmar Nöckler) e Chiara De Zolt Ponte (sesta in assoluto).



Le gare erano valide anche per la Coppa Italia Sportful: Alice Canclini e Claudio Muller si confermano leader nei senior, tra gli Under 23 in testa ci sono Daniele Serra (Cs Esercito) e Martina Bellini (Cs Esercito). Nicola Castelli (Under Up) e Stefania Corradini (Team Robinson Trentino) consolidano la leadership tra i civili. Sabato 2 febbraio si terranno la 15 km maschile e la 10 km femminile in tecnica classica.



Ordine d'arrivo sprint maschile TL campionati italiani assoluti Cogne (Ita)

1 Federico Pellegrino (Fiamme Oro)

2 Francesco De Fabiani (Cs Esercito)

3 Mirco Bertolina (Cs Carabinieri)

Ordine d'arrivo sprint femminile TL campionati italiani assoluti Cogne (Ita)

1 Caterina Ganz (Fiamme Gialle)

2 Ilaria Debertolis (Fiamme Oro)

3 Sara Pellegrini (Fiamme Oro)

Ordine d'arrivo sprint maschile campionati italiani Under 23 Cogne (Ita)

1 Simone Daprà (GS Fiamme Oro)

2 Giacomo Gabrielli (Cs Esercito)

3 Florian Cappello (Fiamme Oro)

Ordine d'arrivo sprint femminile campionati italiani Under 23 Cogne (Ita)

1 Chiara De Zolt Ponte (CS Carabinieri)

2 Francesca Franchi (Fiamme Gialle)

3 Stefania Corradini (Team Robison Trentino)

I COMMENTI

Caterina Ganz: "Non mi aspettavo questa vittoria, sono contenta anche perché la pista è davvero bella: mi è piaciuta appena l’ho testata. In discesa ho cercato di stare coperta, poi ho dato il tutto e per tutto nel tratto finale".



Federico Pellegrino: "Oggi le gambe non erano delle migliori, però è stata una bella gara e soprattutto un altro allenamento: ne avevo bisogno. La preparazione procede nel modo ottimale, nonostante i carichi di Seefeld sto rispondendo bene".



Elisa Brocard: "È un mese che sono fuori dalle gare e quindi sono contenta di aver riassaporato questa sensazione. Volevo arrivare in finale e ci sono riuscita, certo un po’ dispiace per il quarto posto. La sprint è una gara giusta per proseguire gli allenamenti".



Francesco De Fabiani: "Una gara impegnativa su una pista altrettanto difficile, cercavo un podio nella sprint ed è arrivato. Ora mi concentro sull’individuale di domani, spero di ripetermi e di portare a casa un altro bel risultato".