Sci nordico: Appuntamento a Cogne per gli Assoluti: venerdì 1 le sprint in tecnica libera, sabato 2 le distance in tecnica classica. Prove generali per la tappa di Coppa del mondo

A Cogne si terranno le prove generali della tappa di Coppa del Mondo in programma nel weekend del 16 e 17 febbraio, con gli stessi format di gara. Appuntamento dunque venerdì 1 febbraio alle ore 10 per le qualifiche sprint in tecnica libera, con le finali a seguire in giornata: in pista tutti i migliori atleti italiani che cercheranno di strappare la convocazione per la Coppa del Mondo. Per Federico Pellegrino sarà l'occasione per testare il percorso e provare a vincere nella sua Valle d'Aosta. Nella scorsa stagione i titoli furono assegnati il 27 dicembre 2017 a Feltre, rispettivamente allo stesso Pellegrino (Fiamme Oro) e a Gaia Vuerich (Centro Sportivo Carabinieri).



Il giorno successivo, sabato 2 febbraio, alle ore 9:30 partiranno le gare in tecnica classica, la 15 km maschile e la 10 km femminile, valide anche queste per i campionati italiani. Sarà una gara contro il tempo che vede favorito Francesco De Fabiani, ma che potrebbe trovare sul suo cammino anche un Federico Pellegrino agguerrito, come ha dimostrato a Otepaa precedendo proprio il suo compagno e amico di Gressoney Saint Jean Francesco De Fabiani. In campo femminile sono attese Caterina Ganz, ottima interprete del format a Otepaa, e Lucia Scardoni, che parte con i favori del pronostico. La Coppa Italia Sportful continuerà anche domenica dove è confermata una prova in tecnica classica di 20 km.



Nel weekend si terranno anche le gare di Coppa Italia Rode organizzate in Val di Fiemme dall'US Cornacci di Tesero. Sabato 2 febbraio sono in programma le prova in tecnica classica, la 5 km femminile e la 10 km maschile, per U18 e U20. Domenica 3 febbraio l'inseguimento in tecnica libera, 7,5 km per le ragazze U18 e U20, 10 km per i maschi delle stesse categorie. La classifica della Coppa Italia Rode vede attualmente al comando il friulano Davide Graz (U20), la trentina Nicole Monsorno (U20), Matteo Ferrari (U18 - Trentino) e Anna Rossi (U18 - Comitato Alpi Centrali).