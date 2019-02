Biathlon: MJ, Durand e Christille bronzo con la Staffetta azzurra, Trabucchi solo sesta

Ancora un bronzo degli azzurri nel medagliere dell’edizione 2019 dei Campionati Mondiali Juniores di Osrblie (Slovacchia), metallo conquistato questa mattina dalla Staffetta Juniores maschile 4×7,5 che ha visto protagonisti Michael Durand e Cédric Christille, in una gara decisa soltanto con lo Sprint finale a tre, che ha premiato Russia e Germania.

L’Italia ha schierato al lancio Michael Durand (Cse; 19’29”8; 0+0 0+0), che fa registrare il settimo tempo parziale e porta gli azzurri al cambio in settima posizione, a 51”7 dai capofila del Kazakhstan (poi classificatosi 15° ). Il testimone passa a Patrick Braunhofer (20’15”8; 0+1 0+1), miglior crono parziale e Italia che risale al secondo posto, con un ritardo di 14”7 dalla Germania, ma le prime sei Nazioni sono racchiuse in una quarantina di secondi. Terza frazione è affidata a Cédric Christille (Fiamme Gialle; 20’55”6; 0+1 0+0) e azzurri al terzo posto, attardati di 20”0 dalla Russia. È Daniele Cappellari (19’34”1; 0+0 0+0) a ‘chiudere’ il quartetto con il miglior tempo di frazione e le posizioni sul podio si decidono in volata.

A spuntarla è la Russia (Said Karimulla Khalili, Ilnaz Mukhamedzianov, Vadin Istamgulov e Vasilii Tomshin; 1h 20’13”5; 1+9) che precede di 1”0 la Germania (Julian Hollandt, Tim Grotian, Philipp Lipowitz e Danilo Riethmueller; 1h 20’14”5; 0+4) e di 1”8 l’Italia (1h 20’15”3; 0+3).

Trabucchi solo sesta

il terzetto azzurro femminile non riesce a emulare i compagni di spedizione e chiude la 3×6 km in rosa al sesto posto ai Campionati Mondiali Juniores di Osrblie (Slovacchia). L’oro va alla Norvegia (Maren Bakken, Marte Moeller, Anne De Besche; 57’19”2; 0+3) a precedere di 17”7 la Germania (57’36”9; 0+3) e di 1’25”4 la Francia (Lisa Maria Spark, Mareike Braun, Hanna-Michelle Hermann; 58’44”6; 0+6). L’Italia ha schierato al lancio Hannah Auchentaller (19’20”2; 0+1 0+3) che lascia il testimone, in 11° posizione, alla corregionale Rebecca Passler (39’42”8; 0+3 0+2) che con il quinto tempo parziale recupera fino alla setima posizione.

Ultima frazione affidata a Beatrice Trabucchi (Cse; 20’01”1; 0+0 0+1), che fa segnare il quarto tempo, recupera ancora una piazza, con l’Italia che chiude al sesto posto, con il tempo complessivo di 59’43”9.