Sci: Brignone visitata a Milano dalla Commissione Medica FISI

Federica Brignone è stata sottoposta dalla Commissione Medica FISI presso l'ospedale Galeazzi di Milano ad un'ecografia che ha evidenziato una lieve distorsione con edema al ginocchio sinistro. La valdostana ha già cominciato le sedute fisioterapiche del caso e valuterà giorno per giorno i miglioramenti in vista della sua eventuale partecipazione al gigante di Coppa del mondo femminile in programma a Maribor (Slo) venerdì 1 febbraio.

Per l'appuntamento fra le porte larghe sulle nevi slovene sono state convocate intanto Bassino Marta, Bertani Luisa, Curtoni Irene, (che rientra dopo avere saltato la tappa di Flachau), Goggia Sofia, Marsaglia Francesca, Midali Roberta (anche lei al rientro sul circuito maggiore dopo l'infortunio alla mano), Pichler Karoline e Pirovano Laura, mentre nello slalom di sabato 2 febbraio (prima manche alle ore 10, seconda alle 13) risultano al momento iscritte Costazza Chiara, Curtoni Irene, Della Mea Lara, Gulli Anita e Peterlini Martina.



L'Italia vanta due successi nella storia nella località slovena (con Claudia Giordani in slalom nel 1977 e Sabina Panzanini in gigante nel 1997) e sedici podi complessivi, l'ultimo dei quali con Sofia Goggia, seconda nel gennaio 2017.