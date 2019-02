Sci alpinismo: Ancora un secondo posto per Sebastien Guichardaz al vertical disputate a Font Blanca

Arrivano altri due podi per l'Italia nella Coppa del mondo senior di sci alpinismo. Nelle gare vertical disputate a Font Blanca, nel Principato di Andorra, si sono classificati al terzo posto Robert Antonioli tra gli uomini e Alba De Silvestro tra le donne. Entrambi reduci da un trionfo nell'individuale, dove avevano fatto la differenza soprattutto in discesa, sono riusciti a ritrovare le energie per tirar fuori un'altra grande prestazione. Antonioli ha chiuso alle spalle degli svizzeri Werner Marti e Remi Bonnet mantenendo la leadership della classifica generale. Successo elvetico anche nella gara femminile, con Victoria Kreuzer che ha preceduto di 40 secondi la spagnola Claudia Galicia Cotrina e di 45 la nostra Alba De Silvestro. L'azzurra è seconda nella graduatoria di Coppa del mondo, con 10 punti di distacco dall'iberica.



L'unico trionfo italiano di giornata arriva nella categoria espoir femminile, dove Giulia Murada domina la prova con quasi un minuto e mezzo di vantaggio sulla francese Perillat Pessey. Sul podio anche l'altra azzurra Ilaria Veronese. Doppio secondo posto, infine, nella categoria juniores, con Sebastien Guichardaz che si arrende allo svizzero Gay nella prova maschile, e Samantha Bertolina battuta dalla russa Osichkina in quela femminile. Il prossimo appuntamento di Coppa del mondo è a La Devoluy, in Francia, sabato 2 e domenica 3 febbraio.



Ordine d'arrivo vertical senior maschile Cdm Font Blanca (And)

1. MARTI Werner SUI 27:39.34

2. BONNET Remi SUI +3.90

3. ANTONIOLI Robert ITA +27.85



Ordine d'arrivo vertical senior femminile Cdm Font Blanca (And)

1. KREUZER Victoria SUI 34:24.88

2. GALICIA COTRINA Claudia SPA +40.24

3. DE SILVESTRO Alba ITA +45.66



Ordine d'arrivo vertical espoir maschile Cdm Font Blanca (And)

1. DRION DU CHAPOIS Maximilien BEL 28:37.38

2. EQUY Samuel FRA +46.46

3. ANSELMET Thibault +50.95





Ordine d'arrivo vertical espoir femminile Cdm Font Blanca (And)

1. MURADA Giulia ITA 36:12.66

2. PERILLAT PESSEY Celia FRA +1:29.72

3. VERONESE Ilaria ITA +1:43.93



Ordine d'arrivo vertical junior maschile Cdm Font Blanca (And)

1. GAY Aurelien SUI 30:12.63

2. GUICHARDAZ Sebastien ITA +0:18.36

3. PERRETEN Patrick SUI +0:55.40



Ordine d'arrivo vertical junior femminile Cdm Font Blanca (And)

1. OSICHKINA Ekaterina RUS 20:23.44

2. BERTOLINA Samantha ITA +1.02.74

3. MATTANA Malaurie FRA +1.12.93