CdM Sci alpino: Federico Paini nelle prove della Discesa libera di Bormio

Prime prove della Discesa libera sulla ‘Stelvio’ di Bormio, località dove saranno disputate una Discesa libera (il 28 dicembre) e un SuperG (il 29), entrambe le gare in programma alle 11.45. Sono dieci gli azzurri impegnati, ma a disposizione ci sono soltanto otto posti.

Nel ‘training’ di oggi, su una pista completamente ghiacciata, il miglior crono è di Christof Innerhofer (1’57”48); 19° Matteo Marsaglia (Cse; 2’00”33); 59° Federico Paini (Cs Carabinieri; 2’03”66); 35° Davide Cazzaniga (Cse; 2’04”55).

TdS Sci nordico

Quattordici atleti convocati, sette ragazze e sette maschi, per il Tour de Ski 2018 di Fondo. Tra i selezionati ci sono Elisa Brocard, Francesco De Fabiani, Enrico Nizzi, Maicol Rastelli (Cse), Greta Laurent (Fiamme Gialle), Federico Pellegrino (Fiamme Oro).

La manifestazione si aprirà a Dobbiaco venerdì 28 dicembre con la Sprint skating; sabato 29 la 15 km m e la 10 km f sempre in tecnica libera. La terza tappa è prevista martedì 1 gennaio a Val Mustair (Svizzera) con la Sprint skating, poi trasferimento in Germania, a Oberstdorf, per la 15 km m e la 10 km f Mass start in tecnica classica mercoledì 2 gennaio; giovedì 3 gennaio la 15 km m e la 10 km f skating a Inseguimento. Chiusura in Val di Fiemme sabato 5 gennaio con la 15 km m e la 10 km f in classico Mass start e la salita del Cermis, il 6 gennaio 9 km skating.

Programma gare internazionali sci alpino

ven. 28/12/18 - dh m bormio (ita) - 11.45, raisport*eurosport

ven. 28/12/18 - gs f semmering (aut) - 10.30-13.30, raisport*eurosport

sab. 29/12/18 - sg m bormio (ita) - 11.45, rai due, raisport*eurosport

sab. 29/12/18 - sl f semmering (aut) - 10.30-13.30, raisport*eurosport

Sci Fondo

sab. 29/12/18 - cdm/tds - sprint tl m-f dobbiaco (ita) - 14.30, raisport*eurosport

dom. 30/12/18 - cdm/tds - 10 km tl f-15 km tl m dobbiaco (ita) - 12.45-14.45, raisport*eurosport

biathlon

sab. 29/12/18 - world team challenge gelsenkirchen (ger) - 18.15, eurosport

scialpinismo

sab. 29/12/18 - coppa italia - individuale m f chies d'alpago (bl)