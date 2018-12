Sci nordico: Opa Cup, Glarey, Jeantet e J. Chanoine nei primi venti a Isolaccia

Buona prestazione dei valdostani in maglia azzurra nella terza giornata della OpaCup – Continental Cup di Isolaccia – Valdidentro (Sondrio). In programma nella tappa conclusiva della rassegna continentale la Mass start in tecnica classica, dove Noemi Glarey, Emilie Jeantet e Jacques Chanoine centrano una posizione nei migliori venti della classifica Juniores.

Nella 10 km femminile, vinta dalla Ceca Barbora Havlickova (30’21”9), 15° posizione di Noemi glarey (Cse; 31’29”5) e 19° di Emilie Jeantet (Cse; 31’47”2); 27° posto di Federica Cassol (Sc Sarre; 32’33”6). Nei maschi – 15 km -, successo del tedesco Florian Knoff (40’12”2). In 15° posizione Jacques Chanoine (Sc Valdigne MB; 41’25”2); al 28° posto Didier Chanoine (Sc Valdigne MB; 43’03”6).

Nella 10 km Senior femminile, gradino alto del podio per la tedesca Antonia Fraebel (28’33”9); al 15° e 25° posto Cristina Pittin e Martina Bellini (Cse); non ha concluso la gara Francesca Baudin (Fiamme Gialle). Nella 15 km maschile, paizza d’onore di Maicol Rastelli (Cse; 39’17”6) alle spalle dell’irraggiungibile francese Maurice Manificat (38’30”1). Al 20° posto Paolo Ventura, 22° Daniele Serra, 30° Martin Coradazzi, 40° Giacomo Gabrielli, 41° Mikael Abram (41’58”7), tutti atleti del Centro sportivo Esercito; 49° Jean-Luc Perron (Under up; 42’30”3); 58° Lorenzo Romano (Cse); 78° Michele Peccoz (Under up; 47’26”0).