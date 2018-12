Auguri di Buone Feste al mondo valdostano dello sport

Anche questo Natale la redazione di Aostasports.it, com'è ormai tradizione, ricorda con stima e affetto gli atleti valdostani che quest'anno si sono distinti per il loro impegno con l'obiettivo di migliorare se stessi e, quindi, anche un po' il mondo in cui viviamo.

Anche in Valle lo sport resta il baluardo per i giovani alla pigrizia, alle cattive compagnie, alle tentazioni sbagliate. Ed è fucina di campioni, simbolo di competizione sana e onesta, dunque esempio per tutti.

Una concezione, largamente diffusa soprattutto nei paesi con maggiori tradizioni sportive, è che lo sport debba essere considerato un mezzo di trasmissione di valori universali e una scuola di vita che insegna a lottare per ottenere una giusta ricompensa e che aiuta alla socializzazione ed al rispetto tra compagni ed avversari. Per questo motivo anche noi di Aostasports crediamo che l'educazione fisica ha una parte fondamentale nell'educazione dell'individuo già a partire dalla scuola e ci auguriamo che in Valle d'Aosta le istituzioni scolastiche sappiano mantenere alto il livello della formazione sportiva degli alunni.

Lo sviluppo crescente dell'importanza dello sport nella vita di tutti i giorni ha avuto, quale conseguenza accessoria, l'emergere di nuove branche del sapere dedicate esclusivamente allo studio dei singoli aspetti dell'attività sportiva. In particolare hanno avuto molto sviluppo 'Medicina dello sport' e Sociologia dello sport, discipline seguite e promosse con attenzione dalla Usl della Valle d'Aosta, nonostante i tagli ai fondi di settore.

Dunque grazie a tutti gli sportivi che ci hanno entusiasmato con i loro risultati; grazie anche e soprattutto a quelli più sfortunati rimasti fermi per infortuni o malanni e a quelli che ci hanno entusiasmato solamente perché ci hanno provato.

Ringraziamo tutti indistintamente, da chi è riuscito a salire sul podio a chi continua ad allenarsi anche solo per tenersi in forma. Buona Natale a tutti dalla redazione di Aostasports.it.