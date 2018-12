Snowborcross: Cervinia si tinge di azzurro

Dopo il secondo posto di ieri di Omar Visintin (oggi terzo nella "Small Final"), sale sul gradino più alto del podio Emanuel Perathoner con una gara perfetta nella "Big Final", giocata con tatticismo sulla parte alta del tracciato per poi scatenarsi nel finale, battendo sul filo di lana lo statunitense Jake Wedder e il tedesco Martin Noerl (vincitore ieri).

Grande gioia per Michela Moioli che nella "Big Final" ha conquistato la terza posizione, scacciando così l'amarezza per la caduta di ieri in gara: immediata la sua rivincita su questa pista "26" di Cervinia che conosce molto bene, essendosi allenata qui in questo inizio di stagione.

Prima classificata in questa "Big Final" donne, la campionessa della Repubblica Ceca Eva Samkova, ieri seconda dietro all'americana Lindsey Jacobellis, per lei oggi un'altra grande prestazione con un ottimo secondo posto.

Nella "Small Final" femminile piazza d'onore, come ieri, per la bergamasca Sofia Beligheri, battuta d'un soffio dalla canadese Odine Meryetta.