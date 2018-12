Nuoto: Una grande Aostanuoto fa suo il trofeo Open Swim di Champ 2018

La partecipazione, su invito, è stata l’occasione per dare inizio ad una collaborazione con squadre di altre nazioni e ha dato modo ai ragazzi di confrontarsi con atleti provenienti da Savoie, Rhônes-Alpes e Svizzera.

Ha inoltre rappresentato un importante test per i nostri velocisti in vista della fase regionale della Coppa Caduti di Brema in programma per domenica 23 dicembre.

Si gareggiava per categorie che, come da regolamento della F.F.N. Federazione Francese Nuoto, sono così distinte:

“Jeunes” donne anni 2008 2007 e 2006,

“Jeunes” uomini anni 2007 2006 e 2005,

“Juniors” donne anni dal 2005 al 2002,

“Juniors” maschi dal 2004 al 2001.

I “Seniors”, che comprendono le donne nate fino al 2001 e gli uomini nati fino al 2000, partecipavano fuori gara.

Alla manifestazione, accompagnati dai tecnici Edoardo Giovannetti, Francesco Pagnan e Noemi Iannaccone, erano presenti: Alessandro Adorni, Alice Aldini, Alessio Calò, Emma Casarotto, Martina Chabod, Gaia Ferriani, Carlotta Finello, Gabriel Gambaretto, Clotilde Gambino, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Valeria Papagni, Arianna Peirano, Emi Pigliacelli, Alessandra Raso, Riccardo Rey, Clarissa Tormena Martinelli, Elisa Trevisan, Claire Trossello, Federico Verdoni e Miryam Zerbo.

Nella prima gara della giornata, i 50 SL categoria Juniors, i nostri atleti hanno iniziato conquistando l’intero podio femminile con al primo posto Elisa Trevisan (28.92), seconda Emi Pigliacelli (29.16) e terza Alessandra Raso (29.59), mentre al maschile ha vinto la gara Anthony Maccagnano (24.11), con Alessio Calò che ha conquistato il bronzo in 25.77. Ancora nei 50 stile categoria Jeunes Alice Aldini ha vinto il bronzo con il crono di 32.47.

Di ottimo livello sono state le prestazioni sui 100 SL di Miryam Zerbo che ha vinto la medaglia d’oro nuotando in 1.00.70, di Anthony Maccagnano giunto primo nei 100 SL al maschile in 53.51, con secondo Federico Verdoni (55.73) e terzo Alessio Calò (57.05).

Belle le gare dei 100 dorso affrontate da Emi Pigliacelli che ha vinto nella categoria Jeunes con 1.13.52 e di Valeria Papagni medaglia di bronzo con il crono di 1.21.37, così come si sono distinti Emma Iamonte che nei Seniors ha nuotato il miglior tempo assoluto in 1.09.67, Nicole Louvin che nella categoria Jeunes ha vinto la medaglia d’oro con il tempo di 1.12.84 e Gabriel Gambaretto, anch’egli medaglia d’oro 100 dorso in 1.07.02.

In bella evidenza si è messa Alessandra Raso sia nei 100 farfalla categoria Juniors dove ha vinto la gara in 1.14.30, che nei 100 misti che l’hanno vista nuovamente prima in 1.13.81. Di buon livello le gare di Nicole Louvin sui 50 rana in cui si è aggiudicata l’argento con il crono di 36.86 e sui 100 misti ancora argento in 1.14.87, di Gabriel Gambaretto in ottima forma tanto da vincere la medaglia d’oro nei 100 misti in 1.05.94, con secondo Alessio Calò (1.06.90) ed infine di Anthony Maccagnano medaglia di bronzo nei 100 farfalla Juniors con il tempo di 1.06.61.

Le staffette, che hanno consacrato il dominio dell’Aosta Nuoto con la vittoria di 4 medaglie d’oro, erano così composte: 4 x 50 misti femmine Iamonte, Louvin, Raso e Zerbo, 4 x 50 stile libero femmine Trevisan, Zerbo, Chabod e Pigliacelli, 4 x 50 misti maschi Gambaretto, Calò, Maccagnano e Verdoni, 4 x 50 stile maschi Maccagnano, Calò, Gambaretto e Verdoni.

Il prossimo appuntamento è per domenica 23 dicembre al Palazzo del Nuoto di Torino per la fase regionale della Coppa Caduti di Brema – Campionato nazionale a squadre. Di seguito i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Aosta Nuoto.

Squadra femminile: Martina Chabod, Alice Giglio, Emma Iamonte, Nicole Louvin. Edith Piffari, Emi Pigliacelli, Alessandra Raso, Elisa Trevisan e Miryam Zerbo; squadra maschile: Alessandro Adorni, Alessio Calò, Matteo Bozzato, Gabriel Gambaretto, Anthony Maccagnano e Federico Verdoni.