Sci alpino: EC, Federico Paini 16° nel SuperG di Zauchensee

SuperG, maschile e femminile, valido per la Coppa Europa di Sci alpino, questa mattina, a Zauchensee (Austria), con Federico Paini ottimo 16°; nella competizione in rosa, non entrano in zona punti Carlotta Da Canal e Giulia Albano.

Doppietta elvetica al maschile, grazie a Gino Cavaziel (1’10”02) e Stefan Rogentin (1’10”7), con secondo a pari merito il francese Roy Piccard (1’10”07). Il miglior azzurro, 8°, l’altoatesino Alexander Prast (1’10”17). Al 15° posto Davide Cazzaniga (Cse; 1’10”54); 16, Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’10”57); 60° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’13”10); 88° Matteo Vaghi (Cs Carabinieri; 1’16”23).

Doppietta anche al femminile, questa volta austriaca, con vittoria di Elisabeth Reisinger (1’12”68) davanti a Michaela Heider (1’13”29). Miglior azzurra, 7°, Federica Sosio (Cse; 1’13”63); 35° Sofia Pizzato (Cse; 1’16”03); 40° Carlotta Da Canal (Sc Chamolé; 1’16”48); 46° Giulia Albano (Sc Mont Glacier; 1’17”29).

Il programma di Zauchensee si conclude, domani, con il secondo SuperG maschile.