Sci alpino: Coppa Europa, Delago sul podio in Austria

Due Discese libere valide per la Coppa Europa di Sci alpino femminile, questa mattina, a Zauchensee (Austria) con le azzurre assolute protagoniste, grazie alla doppietta di Nadia Delago (sorella minore di Nicol, ieri seconda in Coppa del Mondo in Val Gardena) e Carlotta Da Canal e Giulia Albano che entrano in zona punti in almeno una Discesa.

Nella prima gara, netto il successo di Nadia Delago (1’05”53), che precede di 79/100 la svizzera Juliana Suter (1’06”32) e di 96/100 l’austriaca JohannaGreber 1’06”49). Ben dieci le azzurre nelle ‘trenta’ e, tra queste, 15° e 16° Federica Sosio e Sofia Pizzato (Cse); 26° Carlotta Da Canal (Sc Chamolé; 1’07”95); 27° Giulia Albano (Sc Mont Glacier; 1’08”01).

Doppietta di Nadia Delago (1’06”63) davanti all’austriaca Elisabeth Reisinger (1’06”85) e l’elvetica Luana Fluetsch (1’07”12). Nove azzurre nelle trenta e, tra queste, 18° Federica Sosio (1’08”32); 25° Sofia Pizzato (1’08”79); 27° Giulia Albano (1’09”00); non ha concluso la gara Carlotta Da Canal.