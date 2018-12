Fondo: Greta Laurent ed Elisa Brocard nella prova di Campionato Italiano

Pronto l’anello di 2.5 km di lunghezza che è pronto ad accogliere e a mettere alla prova gli oltre 400 atleti provenienti da 22 nazioni. "C’è stato un grande lavoro d’equipe nei giorni scorsi per riuscire a preparare al meglio la pista Viola - dice Luigi Confortola del comitato organizzatore - Un plauso a tutti i volontari che hanno permesso di preparare al meglio la pista, condizione necessaria perché il prossimo sia un fine settimana di grande sci di fondo".



La competizione, sebbene sia riservata agli atleti e alle atlete dei paesi alpini dell’OPA (Italia, Svizzera, Austria, Germania, Francia, Spagna, Slovenia, Liechtenstein, Andorra e Repubblica Ceca), è aperta anche ai fondisti e alle fondiste di altre nazioni e sarà di fatto la prova di apertura del circuito FIS Continental Cup, dopo la cancellazione della tappa di Premanon (Francia).



Tra gli atleti al via, da segnalare la presenza, ormai certa, del francese Maurice Manifcat, plurimedagliato olimpico e mondiale, capace nella sua carriera di salire sul podio di Coppa del Mondo in 17 occasioni, con 5 vittorie, 7 secondi posti e 5 terzi posti. Manificat potrebbe non essere il solo big assoluto presente in Valdidentro, potrebbe esserci anche il russo Sergey Ustjugov, specialista della sprint e capace nel 2017 di vincere il Tour de Ski. Tra gli italiani saranno presenti Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina. In campo femminile, occhi puntati su Greta Laurent, Ilaria Debertolis, Elisa Brocard e Alice Canclini.



Il programma ufficiale:

Venerdì 21 dicembre - Ore 9.30 - Sprint a tecnica libera categorie Senior e Under 20 maschile e femminile. Seguirà cerimonia di premiazione

Sabato 22 dicembre: - Ore 9.30 - Distance a tecnica libera (I Senior su un percorso di 15 chilometri, le Senior su uno di 10 chilometri, gli Under 20 sui 10 km e le Under 20 sui 5 chilometri). GARA VALIDA per i CAMPIONATI ITALIANI - Seguirà cerimonia di premiazione

Domenica 23 dicembre: - Ore 9.30 - Mass Start tecnica classica (Senior e Under 20 maschile sui 15 chilometri e Senior e Under 20 femminile sui 10 chilometri). Seguirà cerimonia di premiazione

Ingresso gratuito a tutte le prove