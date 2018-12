Sci: Federica Brignone fatica sulla pista di Saslong in Val Gardena

Con il terzo e il secondo tempo nelle due prove cronometrate, Nicol Delago dimostra di trovarsi a proprio agio sulla Saslong, la pista dove le donne non hanno mai gareggiato in Coppa del mondo, ma sulla quale lei è cresciuta essendo nata in Val Gardena.

Preoccupata, invece, Federtica Brignone che ha studiato ha studiato il tracciato. "La prima prova è stata una novità per tutte, ho fatto qualche errore al Ciaslat, poi ne ho fatto un diverso nella seconda", ha detto la valdostana precisando che "la pista è abbastanza facile, la neve in sé non presenta problemi, non si va tanto veloce, tra le porte ci sono tanti spazi e faccio un po' fatica a riempirli, ma ci proverò nel terzo allenamento e in gara2.

Federica Brignone ha poi lamentato: "Le curve sono lunghissime e io che sono gigantista faccio fatica a distribuirmi, ne faccio alcune troppo strette e in altre ci metto troppo tempo, non riesco a gestire la lunghezza. Mi giocherò le mie carte mercoledì, spero che venga tracciato un bel superG".