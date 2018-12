Fondo: Una Brocard mai vista: decima a Davos nella 10 km a tecnica libera, miglior risultato in carriera.

Un'Elisa Brocard così in forma non l'avevamo mai vista. A Beitostolen aveva già mostrato buoni segnali, ma a Davos fa ancora meglio ottenendo a 34 anni il miglior risultato della propria carriera in una gara individuale di Coppa del mondo. Nella 10 km a tecnica libera l'azzurra si classifica al decimo posto, centrando così la top ten e togliendosi anche la soddisfazione di vedere per qualche minuto il proprio nome in cima a tutte, perché dal suo arrivo fino a quella di Ebba Andersson (pettorale numero 32) nessuno era riuscita a centrare un tempo più basso.



La portacolori dell'Esercito chiude in 27'28"9, a 1'22" dalla vincitrice, la solita Therese Johaug che continua il suo dominio incontrastato nelle prove distance aumentando il proprio distacco sulle rivali nella classifica generale. Ora la norvegese comanda con 600 punti contro i 451 della connazionale Oestberg, seconda anche al traguardo della 10 km davanti alla finlandese Krista Parmakoski, e 409 su Ebba Andersson. Fuori dalla zona punti le altre azzurre: 37esima Lucia Scardoni, 41esima Ilaria Debertolis, 50esima Anna Comarella, 54esima Sara Pellegrini. Il prossimo appuntamento con la Coppa del mondo tra Natale e Capodanno, nel weekend del 29 e 30 dicembre, quando a Dobbiaco si terrà la prima tappa del Tour del Ski: in programma la garea sprint più la 10 km a tecnica libera femminile.



Ordine d'arrivo 10 km TL femminile Cdm Davos (Sui)

1. JOHAUG Therese NOR 26:06.9

2. OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 26:19.0 +12.1

3. PARMAKOSKI Krista FIN 26:26.1 +19.2

4. ANDERSSON Ebba SWE 26:45.1 +38.2

5. DIGGINS Jessica USA 27:08.0 +1:01.1

6. BRENNAN Rosie USA 27:11.8 +1:04.9

7. STADLOBER Teresa AUT 27:16.2 +1:09.3

8. SEDOVA Anastasia RUS 27:18.3 +1:11.4

9. NEPRAYEVA Natalia RUS 27:24.3 +1:17.4

10. BROCARD Elisa ITA 27:28.9 +1:22.0



37. SCARDONI Lucia ITA 28:29.0 +2:22.1

41. DEBERTOLIS Ilaria ITA 28:31.3 +2:24.4

50. COMARELLA Anna ITA 29:00.6 +2:53.7

54. PELLEGRINI Sara ITA 29:11.7 +3:04.8