Scialpinismo: Tricolori sprint a Valtournenche; Antonioli si conferma campione, tra le donne si impone a sorpresa la giovane Giulia Murada

Una bella giornata di sole e un tracciato davvero suggestivo ha caratterizzato la seconda giornata tricolore di Valtournenche. I primi a prendere il via sono stati gli atleti delle categorie giovanili che poi hanno seguito a bordo pista le performance dei loro beniamini impegnati nelle sprint. Robert Antonioli si conferma il più forte di tutti nella disciplina che condensa tutta l’essenza dello skialp in circa 3 minuti da pulsazioni alle stelle. Dopo un testa a testa con l’amico avversario Michele Boscacci, l’alpino di Valfurva ha dato il meglio di sé in discesa conquistando il quinto successo tricolore consecutivo in questa specialità. Nel podio assoluto Michele Boscacci sale sul secondo gradino mentre Enrico Loss è terzo e conquista di fatto anche il titolo Under 23.



Al femminile un podio tutto griffato CS Esercito con Giulia Murada vincitrice assoluta e della classifica under 23 che ha messo in fila nell’ordine Alba De Silvestro e una Giulia Compagnoni tornata nuovamente competitiva. Tra gli junior a conquistare il tricolore sono Lisa Moreschini e Giovanni Rossi. Tra i cadetti doppietta sondriese con Silvia Berra e Rocco Baldini.