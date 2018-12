Sci: Calendario gare, gli appuntamenti in Valle d’Aosta fino al 31 dicembre

Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre, a Valtournenche, i Campionati italiani di Scialpinismo per tutte le categorie. Nella prima giornata, in notturna, dalle 18, in palio i titoli della Vertical; sabato 15, dalle 9.15, la Sprint e domenica 16, alle 9, la Staffetta; le gare giovanili sono valide per il circuito regionale L’Arca consulenza Assicurativa.

Sabato 15, dalle 10, sulla Le Greye di Courmayeur, Gigante selezione regionale del Pinocchio Sci categoria Allievi, trofeo Matteo Davi, organizzazione Sc Courmayeur MB.

Domenica 16, dalle 10, sulla Le Greye di Courmayeur, Gigante selezione regionale del Pinocchio Sci categoria Ragazzi, trofeo Matteo Davi, organizzazione Sc Courmayeur MB.

Martedì 18 e mercoledì 19, a Pila, dalle 10 sulla Bellevue, organizzati dallo Sc Aosta, due Gigante Fis Cittadini, trofeo Hermitage.

Giovedì 20 e venerdì 21, dalle 10 sulla Emile Noussan di Valtournenche, organizzati dal Club de Ski, due Giganti Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, trofeo comune Valtourennche.

Giovedì 20 le qualifiche, venerdì 21 e sabato 22, a Breuil-Cervinia, lo Snowboardcross valido per la Coppa del Mondo, organizzato dal We Snowboard Cervinia.

Da venerdì 21 a domenica 23, a Pila, la Coppa del Mondo Master – Fis Master Cup, trofeo Amato Cerice, organizzata dallo Sc Pila. In programma, il primo giorno, il SuperG, sabato sarà la volta dello Slalom e chiusura, domenica 23, affidata al Gigante.

Sabato 22 e domenica 23, dalle 10 sulla Le Greye di Courmayeur, due Slalom Fis Junior, organizzati dallo Sc Crammont MB, circuito Birra Moretti Zero, trofeo MP Filtri.

Sabato 22 e domenica 23, a Brusson, Coppa Italia di Biathlon, organizzata dallo Sc Brusson. Dalle 10, la Sprint, e l’Inseguimento, domenica, 2° memorial Vincenzo Vuillermin.

Domenica 23, a Cogne, organizzato dal Gs Godioz, l’Individuale skating Giovani, Senior, Allievi e Ragazzi, circuiti Birra Moretti Zero e Gros Cidac, memorial Giuseppe Gontier.

Martedì 26 dicembre, la 16° edizione di Arpyssima, Mass start in classico riservata alle categorie Ragazzi, Cuccioli, Baby e BabySprint, organizzata dallo Sc Valdigne MB.

Sabato 29, a Champorcher, sulla pista Moulin, l’Individuale in tecnica classica per Senior, Giovani, Allievi (Campionato regionale) e Cuccioli, circuiti Birra Moretti Zero, Gros Cidac e Technos Medica, organizzata dallo Sc Champorcher, trofeo Remigio Baudin.

Domenica 30, a Bionaz, l’Individuale piccolo calibro e aria compressa, tutte le categorie, circuito BCCVA, organizzato dallo Sc Bionaz Oyace, trofeo comune di Oyace.