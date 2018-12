Snowboardcross: A Breuil Cervinia attesa per la Coppa del Mondo

A Breuil-Cervinia tutto è pronto per il grande e doppio appuntamento con la Coppa del Mondo FIS Snowboardcross in programma dal 20 al 22 dicembre. Il calendario si è arricchito di un giorno di gara in più per recuperare quanto non si è potuto svolgere in Austria.

Gli atleti si misureranno sulla pista 26, inserita nella ski area dell'IndianPark, snowpark tra i più grandi d'Italia e da sempre meta frequentata dagli snowboarder. Il tracciato, lungo ben 1.300 m. (200 m. di dislivello), presenta paraboliche (8 in tutto) e salti (5) ben correlati tra loro, rendendolo molto spettacolare anche per chi assiste da bordo pista.

La zona di gara è raggiungibile servendosi della seggiovia Pancheron oppure si può raggiungere il traguardo a piedi in circa dieci minuti, percorrendo un facile sentiero, battuto, da Plan Maison. Il programma di gara è molto fitto. Si inizia già da mercoledì 19 dicembre, con le prove (dalle ore 9.30 alle 14.00).

Sempre dalle ore 9.30, giovedì 20, avranno invece inizio le qualifiche per accedere alle finali di venerdì, dove saranno ammessi 48 uomini e 24 donne. La sera, alle ore 18.00 nella centralissima via Carrel, si terrà la cerimonia di consegna dei pettorali agli atleti finalisti, con possibilità di incontrarli da vicino, per foto e autografi. Venerdì 21 dicembre è il giorno delle finali, con inizio alle ore 9.30 (riscaldamento) e batterie conclusive a partire dalle ore 11.30. Le premiazioni avverranno al termine della gara, al traguardo.

La Coppa del Mondo a Cervinia continuerà anche sabato 22 dicembre con le previste prove di qualificazione (inizio ore 9.15) e successive batterie conclusive (11.40); a seguire le consuete cerimonie di premiazione.