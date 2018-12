Sci alpino: CdM, Federica Brignone al raduno austriaco a Pfelders

Quattro di allenamento a Pfelders (Bolzano), da oggi a sabato 15 dicembre, per la carabiniera valdostana Federica Brignone e le sue compagne velociste e slalomgigantiste di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile.

Tra le convocate, oltre a Federica, Elena e Irene Curtoni, Marta Bassino e Francesca Marsaglia (Cse). Con gli allenatori Ettore Mosca Barberis, Davide Lugon e Luca Liore, le atlete preparano i prossimi impegni in Coppa del Mondo di sci alpino: le prove veloci in Val Gardena (Discesa libera il 18 e il SuperG il 19 dicembre) e Couchevel (Gigante il 21 e Slalom il 22 dicembre).

Il prossimo appuntamento per Brignone &C, dopo l'annullamento delle prove veloci di Val d'Isere previste per domenica scorsa, è fissato martedì e mercoledì prossimi in Val Gardena con una Discesa libera e un SuperG, mentre venerdì 21 e sabato 22 dicembre a Crouchevel, in Francia, per un gigante e uno slalom.