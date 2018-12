Sci: Calendario gare, Dal 'Fosson' al 'Comune Oyace' gli appuntamenti fino al 31 dicembre

Inizia oggi, martedì 11 e si disputa sino a giovedì 13 dicembre, a Pila, organizzato dallo Sc Aosta, il 9° memorial Fosson, categoria Children. Martedì 11 lo Slalom Ragazzi e il Gigante Allievi; il 12 il Gigante Ragazzi e lo Slalom Allievi e, dalle 17, il Parallelo; il 13 Gigante Allievi e Ragazzi.

Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre, a Valtournenche, i Campionati italiani di Scialpinismo per tutte le categorie. Nella prima giornata, in notturna, in palio i titoli della Vertical; sabato 15 la Sprint e domenica 16 la Staffetta.

Sabato 15, a Courmayeur, il gigante della selezione regionale del Pinocchio Sci riservata alla categoria Allievi, trofeo Matteo Davi, organizzazione affidata allo Sc Courmayeur MB.

Domenica 16, a Courmayeur, il Gigante della selezione regionale del Pinocchio Sci riservata alla categoria Ragazzi, trofeo Matteo Davi, organizzazione Sc Courmayeur MB.

Da venerdì 21 a domenica 23, a Pila, la Coppa del Mondo Master – Fis Master Cup, trofeo Amato Cerice, organizzata dallo Sc Pila. In programma, il primo giorno, il SuperG, sabato sarà la volta dello Slalom e chiusura, domenica 23, affidata al Gigante.

Sabato 22 e domenica 23, a Courmayeur, due Slalom Fis Junior, organizzati dallo Sc Crammont MB, circuito Birra Moretti Zero, trofeo MP Filtri.

Sabato 22 e domenica 23, a Brusson, la tappa di Coppa Italia di Biathlon, organizzata dallo Sc Brusson. Sulla pista Trois Village, dalle 10, il primo giorno la Sprint, seguita dall’Inseguimento domenica, 2° memorial Vincenzo Vuillermin.

Domenica 23, a Cogne, organizzato dal Gs Godioz, l’Individuale skating Giovani, Senior, Allievi e Ragazzi, circuiti Birra Moretti Zero e Gros Cidac, memorial Giuseppe Gontier.

Martedì 26 dicembre, consueto appuntamento di Santo Stefano con la 16° edizione di Arpyssima, Mass start in tecnica classica riservata alle categorie Ragazzi, Cuccioli, Baby e BabySprint, organizzata dallo Sc Valdigne MB.

Sabato 29, a Champorcher, sulla pista Moulin, l’Individuale in tecnica classica per Senior, Giovani, Allievi (Campionato regionale) e Cuccioli, circuiti Birra Moretti Zero, Gros Cidac e Technos Medica, organizzata dallo Sc Champorcher, trofeo Remigio Baudin.

Sabato 29, a Bionaz, l’Individuale piccolo calibro e aria compressa, tutte le categorie, circuito BCCVA, organizzato dallo Sc Bionaz Oyace, trofeo comune di Oyace.

Le Fis Cittadini, Sc Aosta, rinviate a inizio dicembre, saranno recuperate a Pila il 17 e 18 dicembre; le Fis Junior, Club de Ski, rinviate a inizio dicembre, saranno recuperate il 20 e 21 divembre, a Valtournenche.