MEMORIAL FOSSON: Partenza con il botto nonostante il freddo

Freddo pungente, sole tiepido e quaranta centimetri di neve in alto. A Pila è iniziato il memorial Fosson ed è arrivato l’inverno che finora era mancato. Questa mattina sulle piste della località valdostana si sono svolte le prime gare della nona edizione del Challenge a squadre aperto alle categorie Allievi e Ragazzi.

Sulla pista Leissé, gli Allievi si sono sfidati in una manche secca di gigante. Sul pendio ‘nuovo’, più semplice, sono scese le donne, sulla pista più ‘vecchia’, ricca di dossi, hanno gareggiato gli uomini, molti dei quali usciti per le difficoltà. A vincere è stata Cayenne Kostner (Gardena) in 59”37, a precedere Giulia Trentin (18) in 59”97 e Margherita Parodi (Sestriere) in 1’00”01.

La gara maschile è invece stata dominata dagli atleti piemontesi che hanno occupato sette delle prime dieci posizioni. Podio interamente dell’AOC con vittoria a Edoardo Saracco (Equipe Limone) in 59”32, a precedere Leonardo Rigamonti (Sansicario) e Leonardo Clivio (Golden Team Ceccarelli), pari merito in 59”77.

Nello slalom Ragazzi, vittoria di Lara Colturi (Golden Team Ceccarelli) in 44”82, a precedere Francine Rollet (Chamolé) in 46”09 e Anita Ochrymowicz (Sauze d’Oulx) in 46”34. In campo maschile primo posto per Matteo Vaglio (Radici Group) in 41”35, davanti a Sebastiano Zorzi (Val di Fiemme) in 41”92 e a Jacopo Claudani (Val Palot) in 42”29.

In gara 2 è arrivato il bis di Lara Colturi che ha concluso in 47”07, a precedere Ilaria Compagnoni (Val Palot) in 47”18 e Cecilia Canestro (Golden Team Ceccarelli) in 47”35. Al maschile successo di Sebastiano Zorzi (Val di Fiemme) in 45”78, su Matteo Vaglio (Radici Group) in 46”40 e Yann Braud (Les Houches) in 46”52. Non sono ancora state rese ufficiali le classifiche di società, ma dopo la prima giornata di gare Gardena, Golden Team Ceccarelli ed Equipe Limone sembrano essere lì davanti.

Domani - mercoledì - seconda giornata di gare a Pila.

Gli Allievi saranno impegnati in una doppia gara di slalom, i Ragazzi correranno nel gigante valido sia per l’Energiapura Children Series, sia come gara di qualificazione per il parallelo notturno. Partenza alle 9,45.

