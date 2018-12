Sci: La gigantista Martina Perruchon convocata per Coppa Europa

Arriva la convocazione per le gare FIS di Madonna di Campiglio per sette atlete del gruppo discipline tecniche di Coppa Europa. Martina Perruchon, Lucrezia Lorenzi, Marta Rossetti, Anita Gulli, Celina Haller e Michela Azzola sono le ragazze scelte dal capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, per partecipare ai due slalom giganti in programma lunedì 10 e martedì 11 dicembre.

L'arrivo a Madonna di Campiglio è previsto per domenica 9: le due gare consecutive serviranno anche come allenamento per preparare i successivi giganti di Coppa Europa che si terranno giovedì 13 e venerdì 14 ad Andalo Paganella.