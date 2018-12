Fondo: Nella la 30 km di Beitostoelen De Fabiani in zona punti

Sjur Roethe si conferma il numero uno delle distance in tecnica libera. Il norvegese vince la 30 km di Beitostoelen dopo aver trionfato nella 15 km di Lillehammer, battendo il compagno di squadra Martin Johnsrud Sundby di 35" e il russo Melnichenko di 49". Tutti gli altri finiscono con oltre un minuto di distacco, compreso il russo Alexander Bolshunov, cui basta tuttavia il sesto posto per arrivare a quota 361 e scavalcare Emil Iversen in testa alla classifica di Coppa del mondo.



Il migliore degli azzurri è stato Francesco De Fabiani, 24° a 2'58", abbastanza per guadagnare altri 7 punti e appaiare a 96 nella classifica generale Federico Pellegrino, qui assente e atteso al rientro il prossimo weekend a Davos, quando torneranno nel programma le gare sprint. Poco fuori dalla zona punti Mirco Bertolina, 32°, mentre Stefano Gardener ha pagato la stanchezza e dopo una buona partenza ha chiuso al 43° posto con oltre 4 minuti di ritardo. Giandomenico Salvadori, infine, è arrivato 53° a quasi 6'. Domenica 9 dicembre si torna in pista a Beitostoelen per la staffetta.



Ordine d'arrivo 30 km TL maschile Cdm Beitostoelen (Nor)

1 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:09:53.5

2 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:10:28.7 +35.2

3 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 1:10:42.7 +49.2

4 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:11:00.7 +1:07.2

5 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:11:10.0 +1:16.5

6 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 1:11:16.7 +1:23.2

7 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 1:11:20.4 +1:26.9

8 SPITSOV Denis 1996 RUS 1:11:20.7 +1:27.2

9 HAGA Magne 1994 NOR 1:11:25.6 +1:32.1

10 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:11:29.1 +1:35.6



24 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:12:51.5 +2:58

32 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 1:13:19.9 +3:26.4

43 GARDENER Stefano 1990 ITA 1:14:07.4 +4:13.9

53 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:15:46.1 +5:52.6