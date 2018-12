Snowboardcross: CdM, a Cervinia il recupero della gara di Montafon

E' sempre più targato Cervinia il settore dello snowboardcross che quest'anno 'raddoppia' le gare di Coppa del Mondo ai piedi della Gran Becca. La prossima tappa delle gare al Breuil sarà infatti l'opportunità per recuperare la gara individuale prevista petr sabato 15 e domenica 16 dicembre a Montafon, in Austria, annullata per via della scarsità di neve. Ancora incerts la data della gara a a squadre, originariamente in programma per domenica 16 dicembre.

La gara a Cervinia è fissata per venerdì 21 dicembre con la prima delle due prove individuali. Le finali sono in programma dalle 11, 30. La prova di Montafon sarà invece recuperata sabato 22: dalle 8,30 alle 11,30 le qualifiche, poi alle 12, 15 le finali.