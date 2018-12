Sci alpino: Martina Perruchon a punti nello Slalom di Trysil (NOR)

Doppietta svedese nel primo Slalom valido per la Coppa Europa di Sci alpino femminile, ieri sera, a Trysil (Norvegia) con Martina Perruchon che conquista la zona punti. A imporsi è stata la svedese Ylva Staalnacke (1’26”48) che recupera ben otto posizioni nella seconda metà di gara e precede di 22/100 la connazionale Charlotta Saefvenberg (1’26”70) con terza posizione alla svizzera Charlotte Chable (1’27”00).

Quarta e miglior risultato in carriera nella competizione continentale, in recupero di nove posizioni rispetto alla prima manche, la diciannovenne tarvisiana del Centro sportivo Esercito, Lara Della Mea (1’27”11), a soli 11/100 dal podio. In 25° posizione Martina Perruchon (Cse; 1’29”21); 36° Carlotta Saracco (Cse; 1’31”66).

Alle 10, questa mattina, a Trysil, la prima manche della replica dello Slalom, sempre valido per la Coppa Europa. Al comando ancora le due svedesi, Saefvenberg (43’56”) e Staalnacke (43”74). In 10° posizione Lara Della Mea (44”26); 25° Martina Perruchon (45”32); non ha concluso la gara Carlotta Saracco. Alle 12 la seconda manche.

Sci nordico

Allenamento controllato, questo pomeriggio, al campo sportivo di Saint-Christophe, per la squadra Asiva di Fondo; con gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari e il preparatore atletico Michel Bionaz ci saranno: Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery), Federica Cassol (Sc Sarre), Carole Delponte, Aline Ollier (Sc Valdigne MB), Amalia Laurent (Sc Gressoney MR), Noemy Glarey, Emilie Jeantet (Cse); Federico Bonino, Nicola Doveri, Andrea Gradizzi, (Gs Godioz), Simone Zanon, Andrea Gorret (Sc Amis de Verrayes), Andrea Restano, Alessandro Longo (Sc Drink), Didier e Jacques Chanoine (Sc Valdigne MB).

Organizzato, domenica 9 dicembre, a Pont di Valsavarenche, un test sciistico per i fondisti delle categorie Allievi, Aspiranti e Juniores. CdM Sci alpino Allenamento, dal 4 al 6 dicembre, al Sestriere (Torino) per il gruppo di Coppa del Mondo di Sci alpino, discipline tecniche. Al lavoro, tra gli altri, Giulio Bosca, Roberto Nani e Giuliano Razzoli, tutti del Centro sportivo Esercito.