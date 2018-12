Fondo: A Beitostoelen non ci saranno Pellegrino e Laurent

Cambia la squadra azzurra di fondo per il weekend di Beitostoelen. La Coppa del mondo non lascia la Norvegia, dove a Lillehammer si è tenuto il secondo appuntamento stagionale, e l'Italia si presenterà con dieci atleti per le quattro gare in programma tra sabato 8 dicembre, quando ci saranno la 15 km femminile a tecnica libera e la 30 km maschile a tecnica libera, e domenica 9, quando verranno disputate le due staffette.



I convocati per Beitostoelen sono dieci, sei uomini e quattro donne: tra i maschi, oltre a Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli e Giandomenico Salvadori, ci saranno anche Mirco Bertolina e Stefano Gardener, recentemente protagonisti nelle gare FIS di Santa Caterina, il primo con il successo nella sprint, il secondo dominatore nelle prove distance. Assente Federico Pellegrino, che si preparerà in quota in vista del ritorno della prova sprint a Davos, in Svizzera, nel fine settimana successivo, sabato 15 dicembre.



Cambia completamente il gruppo femminile rispetto a Lillehammer, dove c'era la sola Greta Laurent, che invece mancherà a Beitostolen. Le azzurre in pista saranno Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Sara Pellegrini e Lucia Scardoni. Per le prime tre si tratterà dell'esordio stagionale in Coppa del mondo, mentre la Scardoni ha già partecipato alla trasferta inaugurale di Ruka.