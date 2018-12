Cancellata la tre giorni di Cdm femminile a Val d'Isère del 14/16 dicembre

I timori dei giorni scorsi sono stati confermati. Il trittico di gare di Coppa del mondo femminile previste a Val d'Isère dal 14 al 16 dicembre (supercombinata, discesa e supergigante) non verranno disputate a causa della scarsa quantità di neve presente sulla pista Oreiller-Killy. Nelle prossime ore la Federazione Internazionale comunicherà la località che ne prenderà il posto. Discorso diverso invece per le gare maschili del fine settimana (gigante e slalom), previste sulla Face de Bellevarde e già confermate da tempo.



Nel prossimo weekend del circuito femminile approda invece a St. Moritz per un supergigante sabato 8 dicembre (ore 11.15) e uno slalom parallelo domenica 9 dicembre (ore 10.30 e 13.30). Nella prima occasione saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Fanchini, Anna Hofer, Francesca Marsaglia e Karoline Pichler, il giorno successivo toccherà a Chiara Costazza, Irene Curtoni, Martina Peterlini, Marta Bassino e un'altra atleta, che i tecnici decideranno nei prossimi giorni.