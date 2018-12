Sci: Ultima giornata gare a Lake Louise: alle 19 superG, Brisgno parte con l'11

Ultima giornata di gare a Lake Louise, in Canada. Dopo le due discese, le velociste affronteranno il supergigante (ore 19 italiane, diretta tv Eurosport 1 e Raisport), il primo della Coppa del mondo femminile. Ad aprire le danze sarà Viktoria Rebensburg, poi, dopo l'austriaca Stephanie Venier, toccherà a due italiane una dietro l'altra, Elena Curtoni e Nadia Fanchini, mentre la detentrice della Coppa di specialità, Tina Weirather, sarà la settima al cancelletto.

Federica Brignone partirà per undicesima, subito prima di Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin, mentre Nicole Schmidhofer, la vincitrice delle due discese sulla Men's Olympic, avrà il 17. Le altre azzurre Anna Hofer e Francesca Marsaglia saranno in pista rispettivamente con il 21 e il 22, mentre Nicol Delago, miglior azzurra sabato con il suo quinto posto da record personale in carriera, sarà l'ultima italiana al via con il 31. All'olimpionica Ester Ledecka, infine, è toccato il 26.