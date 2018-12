Sport invernali prioritari per promozione e valorizzazione Valle d’Aosta

"Nel giorno in cui Chicco Pellegrino ha regalato alla Valle d’Aosta un altro fantastico risultato, mi sembra doveroso evidenziare che l’Amministrazione regionale sta facendo la sua parte per promuovere lo sci nordico e per dare ai valdostani un posto in prima fila nelle competizioni mondiali". Claudio Restano, assessore regionale allo sport commneta così gli stanziamenti economici deliberati a sostegno delle manifastazioni sportive invernali.

In particolare è stato stanziato a favore di Events di Cogne: 200 mila euro che andranno a coprire parte delle spese per l’organizzazione di due gare di sci nordico inserite nel calendario internazionale FIS di Coppa del Mondo, in programma a Cogne nei giorni 16 e 17 febbraio 2019, per la quale gli organizzatori hanno firmato fidejussioni per oltre 500mila euro.

Il Governo regionale ha preso in esame e ha deliberato oggi altri importanti provvedimenti per il settore degli sport invernali. Tra questi la graduatoria per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo dello sci nordico, relativamente alle iniziative presentate per il 2018. Sono stati stanziati oltre 39 mila euro per i comprensori della Val Ferret, Courmarial (Fontainemore) e Gressoney La Trinité, che saranno impiegati per l'acquisto di mezzi e la messa in sicurezza delle piste.