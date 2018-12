Fondo: La nostra Brocard si impone in Coppa Italia Sportful a Santa Caterina Valfurva

Seconda giornata di competizioni a Santa Caterina Valfurva valide per il trofeo "Dante Canclini e Giuseppe Sosio", tappa del circuito di Coppa Italia Sportful di sci nordico. Sulla pista "Valtellina" le donne juniores hanno affrontato una 5 km in tecnica libera, con il successo della polacca Izabella Marcis nel tempo di 13'19"6. Alle sue spalle l'andorrana Carola Vila Obios a 30", terza l'altra polacca Eliza Rucka 32"3. Fuori al podio Weronika Kaleta e Alessia De Zolt Ponte. Spettacolare anche la prova maschile, disputata sui 10 km, con i primi dieci atleti classificati racchiusi in meno di un minuto. Sul gradino più alto del podio è salito Davide Ganz con il tempo di 24'49"4, alle sue spalle Luca Del Fabbro a 20"1, terzo Lorenzo De Biasi 34"3. Dietro a loro Giovanni Ticò e Alessandro Longo.



In campo seniores la valdostana dell'Esercito Elisa Brocard ha preceduto la concorrenza nella 10 km femminile con il tempo di 26'44"2, le battute di giornata sono state la tedesca Elisabeth Schicho a 29"1 e la poliziotta trentina Sara Pellegrini a 36"8. Completano la top five Lucia Scardoni, quarta a 48"9 e Ilaria Debortolis, quinta 1'02"2.

Infine la prova seniores maschile sui 15 km ha registrato il trionfo di Stefano Gardener in 37'08"1, davanti a Stefan Zelger con un vantaggio di 7"3, terzo il transalpino Gerard Agnellet 14"8. Quarta piazaz per il padrone di casa Mirco Bertolina, quinto il francese Damien Tarantola. Domenica 2 dicembre terzo ed ultimo giorno di gare: a partire dalle 9.30 toccherà alle prove in tecnica classica: 7,5 km per le categorie juniores e seniores femminile, 10 km per le categoria juniores e seniores maschile.