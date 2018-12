Fondo: Dominio Norvegia distance Lillehammer, De Fabiani 29esimo ritardato Pellegrino

Dominio Norvegia nelle gare distance a tecnica libera di Lillehammer. Tra gli uomini il successo della 15 km va a Sjur Roethe, al suo secondo trionfo in carriera in Coppa del mondo dopo la Mass Start 50 km di Oslo nel 2015: il suo tempo (36'34"0) è stato di sei secondi più basso rispetto a quello del connazionale Toenseth. Sul podio anche il russo Denis Spitsov, mentre al quarto posto è finito il campione svizzero Dario Cologna. Finisce di nuovo in zona punti come a Ruka Francesco De Fabiani, che chiude 29esimo a 1'49"4 d Roethe, più lontani Giandomenico Salvadori, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli e Dietmar Noeckler. In testa alla classifica di Coppa del mondo resta il russo Alexander Bolshunov (oggi 19esimo) con 222 punti, davanti ai norvegesi Emil Iversen e Johannes Klaebo. Pellegrino, scavalcato da Toenseth e Sundby, ora è nono a quota 80.



Tra le donne vince ancora Therese Johaug che nelle prove distance si conferma la regina del fondo. L'atleta norvegese domina la 10 km a tecnica libera sulla pista di casa di Lillehammer, come aveva fatto sulla stessa distanza, in tecnica classica, nella tappa inaugurale di Ruka. La 30enne vincitrice della Coppa del mondo nel 2014 e nel 2016 ha preceduto le svedesi Ebba Andersson e Charlotte Kalla rispettivamente di 9"2 e 15"7, ancora più lontane le altre rivali, a partire dalla leader della classifica generale Yulia Belorukova, che ha chiuso al 14esimo posto. Non c'erano azzurre in gara: l'unica a partire per la Norvegia, Greta Laurent, non ha partecipato dopo il 14esimo posto nella sprint del venerdì e di conseguenza non ci sarà neppure nell'inseguimento in tecnica classica in programma domenica 2 dicembre alle 10:15. Alle 11:45 (diretta tv su Raisport ed Eurosport1), invece, toccherà agli uomini.



Ordine d'arrivo 15 km TL maschile Cdm Lillehammer (Nor)

1. ROETHE Sjur 1988 NOR 36:34.0

2. TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:40.0 +6.0

3. SPITSOV Denis 1996 RUS 37:02.0 +28.6

4. COLOGNA Dario 1986 SUI 37:12.3 +38.3

5. MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 37:14.6 +40.6

6. MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 37:19.1 +45.1

7. IVERSEN Emil 1991 NOR 37:19.5 +45.5

8. KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 37:21.0 +47.0

9. HOLUND Hans Christer 1989 NOR 37:22.7 +48.7

10. SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 37:23.2 +49.2



29. DE FABIANI Francesco 1993 ITA 38:23.4 +1:49.4

53. SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 39:18.2 +2:44.2

70. PELLEGRINO Federico 1990 ITA 40:23.3 +3:49.3

72. RASTELLI Maicol 1991 ITA 40:24.4 +3:50.4

81. NOECKLER Dietmar ITA 1988 40:58.6 +4:24.6



Ordine d'arrivo 10 km TL femminile Cdm Lillehammer (Nor)

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 26:22.4

2 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 26:31.6 +9.2

3 KALLA Charlotte 1987 SWE 26:38.1 +15.7

4 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 26:57.2 +34.8

5 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 27:05.9 +43.5

6 HAGA Ragnhild 1991 NOR 27:18.3 +55.9

7 STADLOBER Teresa 1993 AUT 27:24.3 +1:01.9

8 WENG Heidi 1991 NOR 27:30.5 +1:08.1

9 BJORNSEN Sadie 1989 USA 27:39.4 +1:17.0

10 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 27:44.4 +1:22.0