Golf: In arrivo quasi 80 mila euro per manutenzione campi in Valle

Il Governo regionale scommette sul rilancio del golf, sport sempre meno 'elitario' e sempre più 'turistico' in virtù delle suggestive location naturali valdostane.

In questa direzione va la decisione di concedere contributi in regime 'de minimis' per un importo complessivo di 77 mila euro, da destinare alle spese relative al ripristino funzionale dei campi da golf in Valle, da realizzarsi all'inizio della stagione 2019.

L'intervento riguarda manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcune aree dei campi di Cervinia, Gignod, Brissogne e Courmayeur.