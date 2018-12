La 12sima gemma di pellegrino a Lillehammer! Vittoria di prepotenza nella sprint, battuti Iversen e Harvey

"Sono contento perchè oggi l'obiettivo era arrivare in finale che sarebbe stato un buon passo per mettermi alle spalle la precedente gara di Ruka e lanciarmi verso Davos. E' il fine settimana più duro della stagione, ero rilassato di testa e le gambe giravano bene. I tecnici dei materiali mi hanno dato dei grandi sci, i miei avversari si sono eliminati a vicenda, io ho giocato benissimo di testa, in finale ne avevo e ho deciso di attaccare con anticipo perchè si era presentata l'occasione". Davide Pellegrino commenta così la sua grande vittoria.

"Quando ho visto Klaebo fuori non mi è cambiato molto, è rimasto imbottigliato perchè il ritmo era un po' calato ed è rimasto chiuso, sono dispiaciuto un po' per lui ma si riprenderà presto, è il più forte e deve soltanto rimanere rilassato. Sarà ancora più arrabbiato agonisticamente nelle prossime gare".

Il campione valdostano sottolinea ancora: "In Norvegia non ero mai riuscito a fare podio, oggi è arrivata una vittoria, si tratta di qualcosa di positivo. La vittoria è dedicata ai nuovi innesti nel team, tutto ciò che di nuovo è arrivato è riuscito a far si che insieme a chi mi ha seguito in passato, ha contribuito a otenere il massimo risultato. Adesso si torna sulle Alpi, bisogna provare a fare anche meglio".

Una vittoria prepotente, di classe, di chi ha voglia di mostrare al mondo che la voglia di vincere è ancora intatta dopo una carriera che comincia a essere ricca di soddisfazioni. Federico Pellegrino trionfa alla maniera dei grandi campioni nella sprint in tecnica libera che ha aperto il minitour di Lillehammer, arrivando al traguardo della finale a sei a braccia alzate. La sua è stata una cavalcata entusiasmante, fatta di una straordinaria accelerazione sulla salita posta prima della lunga discesa che portava al rettilineo conclusivo, nella quale ha fatto la differenza, tanto da affrontare gli ultimi duecento metri con discreta tranquillità, mentre alle sue spalle il norvegese Emil Iversen ha preceduto il canadese Alex Harvey nella corsa al secondo posto. A dare ulteiore stimolo al campione valdostano ci ha pensato indirettamente Johannes Klaebo, il quale è rimasto vittima in semifinale di un incidente di gara, nel quale è inciampato proprio in salita, rompendo nella fase più critica un bastoncino, con la conseguenza di perdere di vista gli avversari. Un infortunio simile è accaduto a Francesco De Fabiani, brillante nel qualificarsi per i quarti, ma eliminato a causa di una caduta in salita. Eliminati nelle qualificazioni Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Doietmar Noeckler. Per Pellegrino si tratta del successo numero 12 in carriera (ventunesimo podio individuale), che gli consente di consolidare il primo posto nella classifica dei vincitori di tutti i tempi nella specialità sprint. La classifica generale di coppa vede al comando Bolshunov con 210 punti davanti a Iversen con 176 e Klaebo con 133, Pellegrino sale al settimo posto con 80. Sabato 1 dicembre il programma prevede una 15 km in tecnica libera, domenica 2 dicembre conclusione del trittico con una 15 km in tecnica classica ad inseguimento.



La sprint femminile registra la vittoria a sorpresa della svedese Jonna Sundling, al primo trionfo della carriera, che ha rimontato sul traguardo la più nota connazionale Stina Nilsson, terza la statunitense Sadie Bjornsen. Buono il quattordicesimo posto di Greta Laurent, unica azzurra presente, apparsa decisamente più in palla rispetto alle scorse stagioni. In classifica generale Belorukova comanda con 150 punti davanti a Nilsson con 110 e Ingemarsdotter con 107. Sabato 1 dicembre il programma prevede una 10 km in tecnica libera, domenica 2 dicembre conclusione del trittico con una 10 km in tecnica classica ad inseguimento.



Ordine d'arrivo sprint TL maschile Lillehammer (Nor):

1 PELLEGRINO Federico 1990 ITA

2 IVERSEN Emil 1991 NOR

3 HARVEY Alex 1988 CAN

4 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR

5 KROGH Finn Haagen 1990 NOR

6 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN

7 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR

8 RETIVYKH Gleb 1991 RUS

9 HALFVARSSON Calle 1989 SWE

10 MAEKI Joni 1995 FIN

11 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR

12 CHANAVAT Lucas 1994 FRA

13 TEFRE Gjoeran 1994 NOR

14 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR

15 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR

16 SVENSSON Oskar 1995 SWE

17 THORN Viktor 1996 SWE

18 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR

19 HAMILTON Simeon 1987 USA

20 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR

21 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS

22 TOENSETH Didrik 1991 NOR

23 BALDAUF Dominik 1992 AUT

24 MELNICHENKO Andrey 2002 RUS

25 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN

26 STAREGA Maciej 1990 POL

27 ERIKSSON Gustav 1991 SWE

28 DE FABIANI Francesco 1993 ITA

29 NISKANEN Iivo 1992 FIN

30 ROETHE Sjur 1988 NOR



53 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA

66 RASTELLI Maicol 1991 ITA

68 NOECKLER Dietmar 1988 ITA



Ordine d'arrivo sprint TL femminile Lillehammer (Nor):

1 SUNDLING Jonna 1994 SWE

2 NILSSON Stina 1993 SWE

3 BJORNSEN Sadie 1989 USA

4 SETTLIN Evelina 1992 SWE

5 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR

6 FALK Hanna 1989 SWE

7 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE

8 MATVEEVA Natalia 1986 RUS

9 HAGA Ragnhild 1991 NOR

10 KALLA Charlotte 1987 SWE

11 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR

12 LUNDGREN Moa 1998 SWE

13 RINGWALD Sandra 1990 GER

14 LAURENT Greta 1992 ITA

15 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN

16 WENG Lotta Udnes 1996 NOR

17 DIGGINS Jessica 1991 USA

18 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI

19 WENG Tiril Udnes 1996 NOR

20 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS

21 BRENNAN Rosie 1988 USA

22 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR

23 CEBASEK Alenka 1989 SLO

24 FABJAN Vesna 1985 SLO

25 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR

26 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS

27 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI

28 DYVIK Anna 1994 SWE

29 LAMPIC Anamarija 1995 SLO

30 SVENDSEN Anna 1990 NOR