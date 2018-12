Sci nordico: sette atleti all’esordio stagionale a Santa Caterina Valfurva

Esordio stagionale per sei atleti della squadra Asiva di Fondo, ai quali si aggiunge

François Viérin, per le gare Fis in programma a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), dove sono in programma, venerdì 30 novembre, la Sprint a tecnica libera riservata ai Senior e, sabato 1 l’Individuale skating e, domenica 2 dicembre, l’Individuale in classico, per le categorie Senior e Under 20, maschile e femminile.



Nella prima giornata di gare al via ci saranno Alessandro Longo (Sc Drink) e François

Viérin (Sc G. S. Bernardo); il secondo giorno, a Longo si aggiungeranno Andrea Gorret (Sc Amis de Verrayes), Andrea Restano (Sc Drink), Jacques Chanoine (Sc Valdigne MB), Emilie Jeantet (Cse) e Federica Cassol (Sc Sarre), questi ultimi cinque atleti prenderanno parte alla gara di domenica in tecnica classica.



Biathlon

Allenamento atletico, nel tardo pomeriggio di oggi e, allo stesso orario, venerdì 30

novembre, per la squadra Asiva di Biathlon. Con i tecnici Marino Oreiller e François Viérin al lavoro ci saranno: Irene Borettaz (Sc Champorcher), Ambra Fosson, Martina Trabucchi (Sc Brusson), Laura Sciarpa (Sc Sarre); Mathieu Bianquin, Mattia Communod (Gs Godioz), Iacopo Leonesio, Denis Muscarà (Sc Brusson), Alain Letey, Francesco Petitjacques (Sc Bionaz Oyace).

Al lavoro anche il gruppo Aggregati: Alessia Martini, Simone De Marco, Nicolò Betemps (Sc Bionaz Oyace), Federico Leone (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Sc Torgnon 2.0).

Sci alpino

Raiffeisen Fis Challenge, dal 2 al 4 dicembre, in Val Gardena, dove sono in programma

due Discese libere nelle prime due giornate, e due SuperG Fis il 4 dicembre. Iscritti alle prove veloci gardenesi sono Sofia Brustia (Sc La Thuile Rutor), Héloïse Edifizi (Club de Ski), Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino); Elia Facchini (Sc Gressoney MR), Peter Bieller (Sc Val ‘Ayas), Emile Boniface (Sc Chamolé).