Sci: Lake Louise, alle 20.30 la prima prova della discesa femminile: Brignone col 16

Sono sei le azzurre impegnate stasera (ore 20.30 italiane) nella prima delle tre prove in programma a Lake Louise, in vista delle due discese consecutive di Coppa del mondo di venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre (entrambe alle ore 20.30, diretta tv Raisport ed Eurosport1). Federica Brignone sarà la prima italiana a partire: il sorteggio le ha assegnato il pettorale numero 16, mentre Nadia Fanchini sarà al via poco dopo, con il 18. Tra le prime trenta c'è anche Nicol Delago (con il 26), poi toccherà a Anna Hofer (34), Elena Curtoni (35) e Francesca Marsaglia (48).



Il numero 1 è andato a Tina Weirather, mentre scenderà in pista per diciannovesima la leader di Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin, che qui l'anno scorso ottenne il suo unico trionfo in carriera in una discesa di Coppa del mondo. Con Sofia Goggia e Lindsey Vonn fuori per infortunio, c'è grande attesa per il rientro della slovena Ilka Stuhec, che ha saltato l'intera scorsa stagione e che si candida di nuovo a essere una tra le protagoniste: al cancelletto, nella prima prova, avrà il numero 5.





Su questa pista, relativamente alle sole gare di discesa, l'Italia vanta ben tredici podi, frutto di cinque vittorie, cinque secondi e tre terzi posti. L'ultimo risale a due anni fa (Goggia fu seconda dietro la Stuhec), il trionfo più recente è del 2005 e lo ottenne Elena Fanchini, oggi assente per infortunio, mentre gli altri quattro li conquistò Isolde Kostner tra il 1999 e il 2001. Delle atlete italiane oggi al via l'unica a salire sul podio a Lake Louise è stata Nadia Fanchini, seconda nel 2008 e terza nel 2006. Qui Federica Brignone, invece, non ha mai gareggiato in discesa e una sola volta in superG (27esima nel 2016).



Ordine di partenza prima prova DH femminile Lake Louise (Can)

1 WEIRATHER Tina 1989 LIE

2 LEDECKA Ester 1995 CZE

3 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT

4 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA

5 STUHEC Ilka 1990 SLO

6 SUTER Corinne 1994 SUI

7 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR

8 VENIER Stephanie 1993 AUT

9 HUETTER Cornelia 1992 AUT

10 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT

11 GISIN Michelle 1993 SUI

12 ROSS Laurenne 1988 USA

13 GUT Lara 1991 SUI

14 WEIDLE Kira 1996 GER

15 VEITH Anna 1989 AUT

16 BRIGNONE Federica 1990 ITA

17 REBENSBURG Viktoria 1989 GER

18 FANCHINI Nadia 1986 ITA

19 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA

20 FLURY Jasmine 1993 SUI

21 GAUCHE Laura 1995 FRA

22 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

23 WENIG Michaela 1992 GER

24 NUFER Priska 1992 SUI

25 ORTLIEB Nina 1996 AUT

26 DELAGO Nicol 1996 ITA

27 TIPPLER Tamara 1991 AUT

28 HAEHLEN Joana 1992 SUI

29 SCHEYER Christine 1994 AUT

30 PFISTER Meike 1996 GER

34 HOFER Anna 1988 ITA

35 CURTONI Elena 1991 ITA

48 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA