Sci: Brignone, Bassino e Curtoni nel primo gruppo di gigante, con Irene c'è anche Chiara Costazza in quello di slalom

Aggiornate la start list di Coppa del mondo dopo le gare disputate a Killington. Tre italiane nel primo gruppo di gigante, una sola (teoricamente) in quello di slalom, ma con Denise Feierabend ritirata e Melanie Meillard infortunata, in realtà Chiara Costazza (ufficialmente sedicesima in graduatoria) rientra con Irene Curtoni comunque tra le prime quindici. Stessa storia per Irene Curtoni nel gigante, dove all'ottavo posto "resiste" la nostra Manuela Moelgg, che però non è più in attività: le altre due azzurre sono Federica Brignone e Marta Bassino. Intanto la Fis ha reso noto che ha avuto esito positivo il controllo sulla neve di St. Moritz per le gare dell'8 e del 9 dicembre (superG e parallelo).



World Cup Start list GS femminile dopo Killington

1. SHIFFRIN Mikaela USA 562

2. WORLEY Tessa FRA 554

3. REBENSBURG Viktoria GER 542

4. MOWINCKEL Ragnhild NOR 476

5. BRIGNONE Federica ITA 440

6. BRUNNER Stephanie AUT 299

7. HOLDENER Wendy SUI 256

8. MOELGG Manuela ITA 218 (ritirata)

9. BASSINO Marta ITA 181

10. HANSDOTTER Frida SWE 169

11. VLHOVA Petra SVK 167

12. HECTOR Sara SWE 154

13. DREV Ana SLO 154

14. HROVAT Meta SLO 150

15. HAASER Ricarda AUT 133



16. CURTONI Irene ITA 128

24. GOGGIA Sofia ITA 101

41. MARSAGLIA Francesca ITA 21

44. CURTONI Elena ITA 11

47. PIROVANO Laura ITA 9



World Cup Start list SL femminile dopo Killington

1. SHIFFRIN Mikaela USA 864

2. HANSDOTTER Frida SWE 634

3. VLHOVA Petra SVK 575

4. HOLDENER Wendy SUI 549

5. SCHILD Bernadette AUT 436

6. GALLHUBER Katharina AUT 326

7. SWENN LARSSON Anna SWE 317

8. HAVER-LOESETH Nina NOR 266

9. GISIN Michelle SUI 232

10. LIENSBERGER Katharina AUT 228

11. MIELZYNSKI Erin CAN 181

12. FEIERABEND Denise SUI 178 (ritirata)

13. TRUPPE Katharina AUT 158

14. CURTONI Irene ITA 155

15. MEILLARD Melanie SUI 154



16. COSTAZZA Chiara ITA 128

38. MOELGG Manuela ITA 22 (ritirata)

52. BRIGNONE Federica ITA 10