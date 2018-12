Biathlon: Michael Durand e Michele Carrara saltano con la nazionale B opening di IBU Cup

La squadra B salta l'opening di IBU Cup: va in Val Martello per un test di qualificazione 26 Novembre 2018 Niente IBU Cup per la squadra B di biathlon. Gli azzurri salteranno il primo appuntamento della stagione in Svezia, a Idre Fjall, spalmato su quattro giorni, da giovedì 29 novembre a domenica 2 dicembre. In quel periodo, infatti, gli atleti guidati da Alexander Inderst e Samantha Plafoni saranno in Val Martello per un test di qualificazione.

Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato per oggi 26 novembre i seguenti atleti: Patrick Braunhofer, Michael Durand, Daniele Cappellari, Simon Leitgeb, Mattia Nicase, Paolo Rodigari, Rudy Zini, Pietro Dutto e, tra le donne, Irene Lardschneider, Michele Carrara ed Eleonora Fauner. Dal test verranno fuori i nomi per la seconda tappa di IBU Cup che avrà luogo in Italia, in Val Ridanna, dal 13 al 16 dicembre.