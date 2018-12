Sci: Federica Brignone nel freddo glaciale di Killington

Temperature glaciali stanno mettendo a dura prova le protagoniste della Coppa del mondo di sci alpino femminile, impegnate a Killington (nel Vermont) nella terza tappa stagionale che prevede un gigante sabato 24 e uno slalom domenica 25 novembre. Le squadre sciano in questi giorni con temperature intorno ai -25°, e anche le gare si preannunciano in condizioni simili.

Oggi è prevista la classica sciata sulla pista di gara, per l'Italia parteciperanno al gigante (ore 15.45 e 19.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport) Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Marta Bassino e Karoline Pichler, domenica in slalom (ore 16.00 e 19.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport) toccherà a Chiara Costazza, Irene Curtoni, Martina Peterlini e Roberta Midali. E' prossima al rientro Elena Fanchini, infortunatasi a Copper Mountain martedì nel corso di un allenamento in supergigante.

La sfortunata bresciana atterrerà domenica in Italia via Monaco di Baviera e lunedi si sottoporrà a Brescia ad ulteriori esami, in stretta collaborazione con la Commissione Medica FISI.