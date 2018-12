Biathlon: Squadra juniores al completocon 5 valdostani

Gruppo juniores di biathlon al completo per il raduno collegiale che si svolge a a Martello, in provincia di Bolzano, fini a domenica 25 novembre. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato gli undici atleti che fanno parte della squadra, sette uomini e quattro donne: si tratta di Peter Tumler, Kevin Gontel, Cedric Christille, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, David Zingerle, Iacopo Leonesio, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi, Sara Cesco Fabbro e Rebecca Passler, con quest'ultima che terminerà gli allenamenti un giorno prima.



Gli azzurrini lavoreranno con il tecnico Mirco Romanin per preparare i primi appuntamenti ufficiali della stagione, a partire dalla IBU Junior Cup, la cui prima tappa è prevista per sabato 15 dicembre a Lenzerheide, in Svizzera.