Sci: Conto alla rovescia per il Memorial Fosson

Mancano venti giorni allo 'start' del Memorial Fosson che dall'anno scorso ha un nuovo 'padrone' da sfidare. Dopo sei anni di dominio dell’Equipe Limone, il successo finale dell'edizione 2017 è andato allo sci club Gardena, con una vittoria schiacciante. Quest'anno la nona edizione si svolgerà dall'11 al 13 dicembre e le squadre valdostane promettono battaglia.

I Ragazzi e gli Allievi dei migliori sci club d’Italia si sfideranno per tre giorni in gigante e slalom, portando punti alla squadra di appartenenza.

L’organizzazione ha lavorato sodo per rendere ancora più spettacolare il parallelo degli atleti previsto per il secondo giorno. Sotto i riflettori si ripeterà un testa a testa davvero apprezzato, in grado di portare a bordo pista tantissimi giovani. Visto il grande successo della scorsa edizione, quest’anno il parallelo verrà proposto anche per gli allenatori: una prova goliardica non obbligatoria, aperta a tutti gli accreditati. Una festa ancora più grande che sarà completata da alcune iniziative collaterali e dalla musica dei deejay.

Grandi novità anche per quanto riguarda i partner ufficiali della manifestazione. Pochi giorni fa è stato siglato un accordo con Salomon, il noto brand di attrezzatura e abbigliamento sportivo. A livello internazionale l’azienda vuole ripartire dai giovani e per farlo, in Italia, ha scelto di sposare il progetto nato nove anni fa dalla collaborazione tra lo sci club Aosta e la rivista specializzata Race ski magazine. Salomon sarà presente a Pila per l’intera manifestazione e con tutta una serie di iniziative ancora in fase di sviluppo. E sarà presente anche sul palco delle premiazioni con ricchi premi.