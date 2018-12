Nuoto: Buona la prima uscita stagionale per gli esordienti A dell’Aosta Nuoto

Domenica 18 novembre è iniziata la stagione agonistica per gli atleti dell’Aosta Nuoto categoria esordienti A con la prima tappa del Grand Prix Piemonte e Valle d’Aosta. La giornata di gare si è svolta presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo, struttura d’eccellenza per il nuoto a livello nazionale, omologata per le manifestazioni sportive anche internazionali, inaugurata nel settembre 2015.

Sedici gli atleti convocati dal Coach Roberto Giachino, nove femmine e sette maschi, che hanno affrontato il primo impegno stagionale con determinazione e impegno, migliorando i propri personali ottenuti lo scorso anno o affrontando nuove sfide. Hanno aperto la manifestazione le ragazze, con la gara regina di giornata, valevole per la classifica del Grand Prix, i 100 metri stile libero.

124 le partenti tra le 2008, da segnalare la prestazione di Emma Simoncini che ha fermato il cronometro in 1.17.50 ottenendo la 24esima posizione. Bene anche Gaia Cristina Valenti che ha realizzato un buon 1.21.20 concludendo al 38esimo posto, Beatrice Mazzone, 51esima in 1.23.20, Elena Navarretta, 57esima in 1.23.70 e Rebecca Di Donato con il tempo di 1.38.10.

Tra le 107 partenti del 2007 sono scese in acqua per l’Aosta Nuoto, Giada Bosco che ha realizzato il proprio personale con il tempo di 1.12.30 arrivando 28esima, Alice Saraillon che ha fermato il cronometro in 1.14.50 giungendo 45esima, Martina Milani 49esima al traguardo con il tempo di 1.15.00 e Lin Pigliacelli 64 in 1.17.50. Da segnalare l’ottima prestazione di Giada Bosco nei 50 metri dorso, giunta prima assoluta con il tempo di 38.10.

Ottime prestazioni anche per Elena Navarretta nei 100 metri rana 48esima in 1.48.40. Coraggiosa Gaia Cristina Valenti che ha affrontato i 200 metri dorso chiudendo 31esima con il tempo di 3.15.10.

Bellissima gara anche per Lin Pigliacelli che nei 200 metri stile libero ha toccato il bordo con il tempo di 2.43.70 chiudendo 25esima assoluta, davanti alle compagne di squadra Martina Milani e Alice Saraillon 30esime, entrambe in 2.45.70. In conclusione di mattinata l’Aosta Nuoto ha presentato ai blocchi di partenza due staffette, ottenendo un ottimo nono posto assoluto con quella composta dalle nate nel 2007 e un 24esimo per le ragazze del 2008.

Nel pomeriggio è toccato ai maschi l’impegno di scendere in acqua. Nei 100 metri stile libero classe 2007, tra i 147 partenti hanno ben figurato Mattia Savoia che ha concluso al 69esimo posto con il tempo di 1.17.60, Gabriele Casarotto 123esimo in 1.26.90 e Macrì Andrea che ha fermato il cronometro in 1.35.10 giungendo 142esimo. Tra i nati nel 2006 prestazioni di alto livello per Pietro Cerrato, 33esimo in 1.08.00 e Nicolò Giamminuti, 60esimo in 1.10.30. Bravissimo anche Carrozzino Andrea, che è giunto 98esimo con il tempo di 1.14.70.

Ottime le prestazioni dei ragazzi anche nei 200 metri stile libero, dove Pietro Cerrato ha ottenuto un ottimo 28esimo posto siglando il proprio personale in 2.32.40. Bene anche Nicolò Giamminuti che ha chiuso 35esimo con il tempo di 2.34.10, Mattia Savoia 87esimo in 2.51.40 e Gabriele Casarotto che ha realizzato un buon 2.54.00 giungendo al traguardo in 93esima posizione.

La staffetta maschile ha concluso in 2.10.10, tempo che è valso alla compagine la 17esima posizione.